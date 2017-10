Rødovre er med i Danmarks største kræftsamarbejde

I januar 2012 fik kommunerne til opgave at varetage borgerens almene behov for rehabilitering efter en kræftsygdom. Desuden har kommunerne ansvar for at varetage dele af den palliative indsats på et basalt niveau i samarbejde med hospitaler og almen praksis. Foto: Arkiv

samarbejde Den store satsning 'vi samler kræfterne', hvor kommunerne i Herlev Hospitals opland samarbejder om hele kræftforløbet udvides og blev i søndags udvidet med tre kommuner. Dermed er Rødovre en del af Danmarks største kommunale samarbejde om kræft. Vi støtter brysterne med ekstra viden om sygdommen på side 25-32.

Af André Bentsen

Ni kommuner står nu skulder ved skulder for at kunne tilbyde deres borgere en bred palet af tilbud, hvis de rammes af kræft og har brug for støtte, træning eller socialt samvær.

I Rødovre har vi specialiseret os i brystkræft og det anerkender vi i denne uge med otte siders fokus på den udbredte sygdom. Siden 2015 har de seks af kommunerne, herunder Rødovre, samarbejdet i ’Vi samler kræfterne’, men fra 1. oktober bliver samarbejdet udvidet til også at favne Rudersdal, Gentofte og Lyngby-Taarbæk. Samarbejdet er dermed det største af sin art i Danmark.

’Vi samler kræfterne’ giver vores borgere en fantastisk mulighed for at få de bedste tilbud, hvis de skulle blive ramt af kræft. Det er vigtigt for os at målrette vores tilbud til de behov, borgerne har og det er muligt med dette samarbejde, som vi er stolte af at have været med i fra starten,” siger Britt Jensen, formand for Social- og Sundhedsudvalget i Rødovre Kommune.

Specialiserede tilbud

Også fra nationalt plan, bliver der nikket anerkendende til den kommunale indsats.

Tilbuddene i ’Vi samler kræfterne’ er nemlig kendetegnet ved høj kvalitet, samarbejde om at hæve kvaliteten og samtidig tilbyde specialiserede tilbud til borgere med kræft. Det er da også nævnt som mønstereksempel i regeringens Kræftplan IV.

”Selv om mange rammes af en kræftsygdom, er der ikke altid nok borgere i en kommune til at kunne samle et hold med samme diagnose eller behov. De ni kommuners samarbejde gør det muligt at benytte hinandens ekspertiser og faciliteter til at skabe flere, bedre og mere målrettede tilbud. Det er nemmere at møde andre borgere med samme diagnose, for eksempel kan mænd møde andre mænd på specifikke mandehold eller man kan deltage på et ’Puls og styrke’-hold med intensiv motion. Udover de fælles tilbud tager den enkelte kommune hånd om de kræftborgere, som har behov for et individuelt tilbud,” siger Marie Bache Hansen, der er kræftkoordinator i Rødovre Kommune.

Krydser grænsen

Udgangspunktet for samarbejdet er, at borgerne finder det nemt at krydse kommunegrænsen, for at få det tilbud, der passer til deres diagnose og behov.

Dennis på 49 år har været igennem en vellykket kræftoperation, men døjer med bivirkninger. Han deltager i et hold for kun mænd, hvor han sammen med de andre giver den gas to gange om ugen. Dennis bor i Rødovre, men går til træning i Gladsaxe, og det er ikke et problem på nogen måde, synes han:

”Det er rart at komme ud og møde andre i samme situation. Det giver sammenhold og man får rørt sine muskler. Fysisk får jeg det bedre og jeg føler mig bedre tilpas efter træningen”, fortæller han.

Anette på 65 år deltager på et hold for bryst-

opererede. Selvom hun bor i Gladsaxe træner hun i Rødovre. Det ser hun heller ikke som et problem:

”Jeg har bil, det er slet ikke et problem. Jeg sætter pris på at kunne deltage i et tilbud kun for os, der er brystopererede. Vi har nogle særlige behov, som der tages hånd om på holdet”, siger hun.

Indgang til hospitalet

Kræftramte borgere henvises ofte fra hospitalerne, som også har oprustet indsatsen ved, at Herlev og Gentofte Hospital har ansat to kræftrehabiliteringssygeplejersker, som skal sikre sammenhængende patientforløb mellem hos-

pital og kommune.

”Mange kræftpatienter har forløb på tværs af både afdelinger og hospitaler og her kan de to rehabiliteringssygeplejersker gøre en forskel. De skaber overblik og koordinerer indsatsen for at sikre, at patienten får de rigtige tilbud – og samtidig er de kommunernes indgang til hospitalet,” siger vicedirektør Pernille Slebsager.

