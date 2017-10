Drop handelsgade og udvid skole

Konservative vil droppe saneringen af Roskildevej og istedet udbygge Valhøj Skole. Foto: Arkiv

forslag Når resten af byrådet vender tommelfingeren i vejret til næste års budget, bliver det uden Det Konservative Folkeparti, som mener, man burde sløjfe omlægningen af Roskildevej og i stedet gøre plads til byens mange nye børn.

Af André Bentsen

Kommunen skal alene koncentrere sig om kernevelfærd.

Sådan lyder det fra den konservative gruppe, der, i forbindelse med budgettet for 2018, foreslår at ud-

vide Valhøj Skole og droppe den såkaldte ligegyldige utopiske omdannelse af Roskildevej til en handelsgade.

”Allerede i 2019 forventes det, at der er 237 flere 6 til 16-årige. Dem er der p.t. ikke plads til på Rødovres folkeskoler. Vi vil udvide Valhøj Skole, så den er klar til den store tilstrømning fra IrmaByen,” siger borgmesterkandidat, Kim Drejer Nielsen.

For at få regnestykket til at hænge sammen vil partiet sløjfe omlægning og sanering af Roskildevej til 56 millioner kroner.

”Efter vores mening bruger man enormt mange penge på noget, der er en utopi om en handelsgade og som ikke er til fordel for trafiksikkerheden,” siger Kim Drejer.

Derudover ønsker de konservative også at afse penge til en ny daginstitution.

”Der kommer flere børn i Rødovre. Det er glædeligt. Men det presser også antallet af daginstitutionspladser. Der kommer en ny institution ved IrmaByen og udvidelser af tre institutioner, men det løser kun den akutte mangel, for der kommer flere børn frem til 2024. Derfor vil vi afse penge til, at man kan bygge en ny institution, helst i Islev, hvor presset er størst,” siger Kim Drejer Nielsen.

Men det er der absolut ingen nytænkning i, svarer formanden for Børne- og Skoleudvalget.

“Vi bygger daginstitutioner, når der er brug for det. Også i Islev, det er hele kommunalbestyrelsen sådan set enig i, så det svarer lidt til at sparke en åben dør ind, det som konservative her foreslår,” siger Flemming Lunde Østergaard Hansen (S).

“Vi har lige besluttet at udvide tre institutioner og bygge en ny i IrmaByen. Vi følger børnetallene nøje. og bygger en ny, så den står klar i god tid, hvis der er behov for det,” tilføjer han.

Skal undersøges først

I forhold til skolespørgsmålet, mener han, at de konservative både er en postgang for tidligt og for sent ude.

“Vi har allerede planlagt, at vi i 2018 kigger, om der er behov for at udvide en skole og Valhøj Skole ligger tættest på mange af de nye indbyggere. Det er dog lidt tidligt at have det med i et budgetforslag her og nu. Først skal behovet afdækkes. Det synes alle andre også. Det er logik, når der har været så stor tilstrømning,” siger Flemming Lunde Østergaard Hansen, der ikke har meget til overs for det borgerlige budgetudspil.

“Hvis det er, hvad fantasien rækker til hos de konservative, står det sløjt til med idérigdommen,” konstaterer han.

Den nyudråbte borg-

mesterkandidat har dog også andre ønsker. Ikke mindst at lette skat og grundskyld.

”Hvis vi koncentrerer os om børn, ældre samt socialt udsatte og ikke bruger penge på husstandsomdelte nyhedsbreve, digitale infoskærme eller flere kommunikationsmedarbejdere, så bliver der også plads til, at vi kan lette skatten for alle borgere,” siger Kim Drejer og tilføjer:

“For en almindelig familie er det rigtig mange penge grundskylden er steget med de seneste 5 år. Det er penge, som familierne kunne bruge på velfærd i hverdagen,” siger Kim Drejer Nielsen og slutter:

”Det er også velfærd, at folk kan blive boende i deres eget hjem uden at stigende boligskatter driver dem ud.”

Annonce

kommentarer