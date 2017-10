1500 kilo ONDT jern

Christian Christensen er 'Christian Chrummer' i Rødovre Lokal Nyt Foto: Arkiv

chrumme Jeg oplever for det meste søde, rare og høflige mennesker. Der kan både holdes døre og spørges, om man vil foran i køen i FAKTA – ja og et undskyld kan man også luske ud af folk, hvis de støder ind i dig.

Af Chrummer

Jo, selv om det er i det kaotiske mælkehjørne i FØTEX, møder jeg mennesker, som kan vente og sende et smil.

MEEEN, når man kommer hjem og sidder foran FACEBOOK på computeren – så er der ingen ”høflighedsfraser”. Men inden man kommer hjem til computeren, så har man lige haft en tur i bilen – bare for at varme op til grovheder og uhøflighed…

F.eks, når man fletter ind på en kø-ramt motorvej, så kan man godt få ”en finger” fra bilisten i den bil, man fletter ind foran. Mest fordi, at så er der 45.000 og ÉN bil foran ham.

Eller er der en ældre borger, som skal over ved fodgængerovergangen – ja, så behøver man ikke at kunne mundaflæse for at kunne se, at bilisten råber: ”Sæt nu farten op for helvede din gamle kælling.”

Eller overser man en cyklist ved et højresving, så er der finger og knytnæve i taget.

Jeg skal ikke sige mig fri for ved lejlighed at

ende i en trafikpsykose, hvor ukvemsordene står i kø for at komme ud.

F.eks i mandags, da jeg kørte på arbejde – OK mandag morgen på vej TIL arbejde, er bare ”den tid på ugen for mig” – jeg leder af mandag-morgen-PMS. Men denne kvinde kunne nu også have fået mig op i det røde felt en fredag eftermiddag på vej HJEM fra arbejde. Vi holdt for rødt og skulle til venstre. Det blev grønt – og hun kørte ikke. Fordi hun sad og redte sit hår?!

Nå, men så skete det så igen. Rødt lys – og hårsætningen fortsatte. Nu vil onde tunger måske påstå, at min irritation måske kunne skyldes misundelse over kvindens hårpragt sammenlignet med min mangel af samme – Men det var det ikke – det handlede om den arrogance overfor, at lade andre menneske vente, mens hun satte hår. i myldretid. På Jyllingevej.

Da jeg kom til at holde ved siden af hende, kunne jeg ikke lade være med at lave fagter a la ”hvad sker der for dig ???” – Hun kiggede bare på mig, som om det var mig, der var idioten.

Bagefter tænkte jeg. Ville jeg havde nået kogepunktet, hvis kvinden havde stoppet foran mig i dørene til Rødovre Centrum for at redde sit hår ? Næ, jeg var jo bare gået udenom. Måske ville jeg havde smilet og sagt: Lækkert hår! – men sidder man krøllet sammen i 1500 kg ONDT stål med fire hjul og et rat, så forsvinder tålmodigheden.

I det øjeblik jeg sætter mig ind i min bil – bliver jeg bare irriteret. Så råber jeg op: ”Så kør dog for helvede din dumme kælling,” – ja, så sker det at konen bliver mopset og svarer igen:

”Jeg skal altså lige have selen på!”

kommentarer