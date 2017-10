Hvorfor drikker du ikke…

Kvinder med Kant Hvor mange kan nikke genkendende til at have fået det spørgsmål? I Danmark har vi en alkoholkultur. Alkohol er forbundet med hygge, fester og socialt samvær.

Af Trine Schierning

Trine Schierning (født 3. august 1990) fra Rødovre arbejder som personlig træner, kostvejleder og brænder især for at hjælpe folk, der ønsker et varigt vægttab og livsstilsændring.

Det starter allerede som ung. De fleste ting handler om at drikke sig fuld og man holder ”opvarmning” inden man tager til fester, for at være så beruset som muligt når man ankommer. Jeg gjorde det også selv. Så ingen løftede pegefingre herfra.

På det seneste har jeg dog bare studset over HVOR udbredt den her kultur egentlig er og hvor meget man falder ved siden af, når/hvis man ikke er en del af den. Altså vel og mærke uden at have en ”lovlig” grund. Vi ved jo alle at graviditet fx er en” lovlig” grund til at undlade alkohol.

Annonce

Jeg har i løbet af det seneste halvandet år oftere og oftere undladt at drikke alkohol til festlige lejligheder. Ganske enkelt fordi jeg ikke har haft lyst. Jeg har ikke haft lyst til selve rusen, til smagen eller til tømmermændene dagen efter. Hver eneste gang sker det samme – jeg bliver mødt med først undren og spørgsmålstegn til hvorfor jeg dog ikke skal drikke den pågældende aften. Og når mit svar er: Jeg har ikke lyst… Ja, så er reaktionen ofte endnu mere undren, en konstatering om at jeg med garanti er gravid eller et spørgsmål om hvorfor jeg er så kedelig.

Øl, vin og sprut er en kæmpe del af størstedelen af danskernes liv. Vi bliver præsenteret for det på alle fronter. Selv i sportslige sammenhænge – til fodbold fx – er det helt normalt at der indtages fadøl i store mængder. Det hænger sammen. For langt de fleste. Ligesom at koncerter og fadøl hører sammen, en lun sommeraften og kold hvidvin, en efterårsdag og irish coffee.

Det er fascinerende at noget er så indgroet i vores vaner og sociale adfærd at vi ikke kan forstå/acceptere hvis andre vælger at gøre noget anderledes. Det er fascinerende at alkohol – noget, der vel egentlig kan betragtes som skadeligt for kroppen – er så stor en del af vores sociale sammenhænge. Det er noget, der er så normalt at dem, der ikke ”er med i klubben” bliver betragtet som unormale og skal forsvare hvorfor de ikke drikker. Altså drikker noget, der egentlig på ingen måde er sundt for os. Dét er da fascinerende. I realiteten burde det vel være den anden vej rundt. Spørgsmålet: Hvorfor drikker du? ville vel i denne sundhedens tid reelt være et mere ”normalt” spørgsmål. Jeg gad egentlig godt vide hvor mange forskellige svar man ville kunne indsamle på det spørgsmål?

kommentarer