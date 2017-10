Mads Eller i fokus i Esbjerg

Mads Eller scorede til 1-3 i Esbjerg Foto: BP

Ishockey Mads Eller blev hårdt ramt af udvisninger i anden periode

Af Flemming Haag

Hele tre gange to minutter, inden for tolv minutter i anden periode, blev det til for Mads Eller i straffeboksen. Men Mads Eller gjorde sig også bemærket som målscorer, da han scorede til slutresultatet 1-3 i tredje periode, hvor der resterede otte minutter af kampen.

Om kampen siger Mads Eller. ”Vi kom rigtig godt ud til første periode, og vores spil kørte rigtig godt. I anden periode får vi en masse udvisninger, hvor jeg desværre selv er impliceret, men vi spiller et godt boksplay, og Stefan Ridderwall står stærkt i målet. Det var svært at få vores spil til at fungerer, med de mange udvisninger, men vi vinder alligevel anden periode på Nicklas Carlsens mål.

I tredje periode får vi igen flere udvisninger, og vi fortsætter med at spille et super godt boksplay, hvor vi var gode til at holde dem på ydersiden, og de forsøg der kom tog Stefan (Ridderwall) sig af. Vi var effektive, og vi scorer på de chancer vi får” siger en tilfreds Mads Eller.

Annonce

kommentarer