Rødovre Mighty Bull vandt vigtig sejr i Esbjerg

Nicklas Carlsen blev RMBs første målscorer Foto: BP

Ishockey Det lykkedes RMB at vinde ude mod Esbjerg Energy, trods 18 udvisningsminutter.

Af Flemming Haag

Med 1-3 sejren ude over Esbjerg Energy, har RMB nu vundet holdets tre sidste kampe, og har fået kontakt til midterfeltet i Metalligaen. Det blev en forholdsvis lige og målløs første periode, hvor hjemmeholdet vandt skudstatistikken 14-11.

RMB gjorde det svært for sig selv, i anden periode, med hele seks udvisninger. Alligevel lykkedes det for Nicklas Carlsen at score til 0-1 kort inde i perioden, hvilket også blev pausestillingen efter anden periode.

Udvisningerne fortsatte med at ramme Rødovres spillere i tredje periode, og midt i perioden var det blevet til seks minutter i straffeboksen.

Esbjerg Energy kom på 1-1 i powerplay efter tre minutter, men minuttet efter kom Rødovre igen foran, da Connor Hardowa scorede til 1-2 hvor RMB var i undertal.

Det lykkedes for Rødovre, at spille sidste halvdel af tredje periode uden strafminutter, hvorimod hjemmeholdet fik to gange to minutter. Det udnyttede Rødovre til at komme på 1-3 i powerplay, på Mads Ellers scoring, assisteret af Sebastian Thornberg Bergholt og Anders Schultz, og dermed var den tredje sejr af tre mulige en kendsgerning.

