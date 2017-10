Tiltrængt sejr

Avarta kom på sejrskurs på Fyn. Foto: Brian Poulsen / arkiv

Fodbold Avarta fik stoppet stimen af en række dårlige resultater, da man på udebane slog Dalum. Medrejsende fans hjalp til.

Af Mike Hjulmand

Avarta skulle til lørdagens kamp i det fynske forsøge at revanchere sig fra sidste weekends nederlag, hvor det kun var målene der manglede.

Gæsterne var mest på bolden og producerede også flest målchancer, men når bolden ikke kommer ind over stregen, når chancer er der, kan det koste og det var lige præcis, hvad der skete.

Avarta fik et hjørnespark, men det endte i en kontra til Dalum som resulterede i et føringsmål. En kold spand vand i hovedet på udeholdet, der ellers var kommet godt fra land i første halvleg og der var ikke andet for end at forsætte de spillemæssige gode takter.

En af Avartas varetegn fra sidste sæson var den enorme moral, man havde, når man kom bagud og alligevel kom tilbage i kampen. Det var det, de skulle finde frem til i anden halvleg.

Hul på bylden

Holdet fra Espelunden forsatte, trofast mod konceptet, og det gav endelig pote. Kort inde i anden halvleg fik Christian Offenberg bragt balance i regnskabet.

Sidste sæsons topscorer ”TC” kom på banen for Avarta og han takkede for tilliden, da han sendte Avarta på sejrskurs og Dalum kunne ikke forhindre rødovremandskabet i at vinde.

Benny Galls mandskab kan derfor tage tre vigtige point med hjem til Espelunden, og det var også en glad træner, Lokal Nyt talte med efter kampen.

”Det var en vigtig sejr, både for vores selvforståelse og selvtillid, som vi tager med til næste kamp,” siger Gall, der på vegne af spillertruppen sender en stor tak til de cirka 35 medrejsende supportere fra Avarta.

