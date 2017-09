Rødovre FC viste klasse i sejr over Sunds Seahawks

Jannik Trolle stod for Rødovres to første scoringer, assisteret af Claus Nisbeth Foto: BP

Floorball Rødovres spillende træner Claus Nisbeth gjorde en forskel med fire scoringer og to assist

Af Flemming Haag

Rødovre FC havde besøg af Sunds Seahawks, som er kommet godt fra start i årets turnering, blande andet med en sejr over sidste sæsons danske mestre Benløse FC.

Kampen blev åbnet med to scoringer, inden for tre minutter. Gæsterne kom foran, da Mikkel Skou tog chancen fra venstre side, og hans skud overraskede fuldstændig Michael Ejlerskov i Rødovremålet. Der gik kun tyve sekunder før udligningen faldt, da Jannik Trolle scorede fra tæt hold, på en pasning fra Claus Nisbeth.

Midt i perioden var Jannik Trolle igen i målscorens rolle, da han udnyttede endnu en pasning fra Claus Nisbeth. Hjemmeholdet var spilstyrende, og lagde et konstant pres mod gæsternes mål, og det resulterede i endnu en scoring til 3-1, kort efter, hvor Claus Nisbeth brød igennem på midten, og sendte bolden i mål.

En første periode hvor hjemmeholdet var klart dominerende, og kunne gå til pause med en fortjent to måls føring.

Der var kun spillet et halvt minut af anden periode, da Claus Nisbeth med sin anden scoring, gjorde det til 4-1. RFC fik umiddelbart efter en udvisning, og Sunds kom længere frem på banen, og fik lagt et pres på mod Rødovres defensiv, uden at komme til scoringsmuligheder.

Midt i perioden, fik hjemmeholdet endnu en to minutters straf, som gæsterne i overtal, udnyttede til at reducerer til 4-2 ved Mikkel Skou.

Men hjemmeholdets spillende træner Claus Nisbeth ville det anderledes, da han to minutter efter gæsternes reducering øgede til 5-2 på en pasning fra Oscar Eklund.

Rødovre FC kom ud til tredje periode med en sikker tre måls føring, og efter tre minutters spil, så var Oscar Eklund og Claus Nisbeth igen på spil, da det blev 6-2 med Claus Nisbeths fjerde scoring og Oscar Eklunds tredje assist. Det var ganske enkelt klasse det de to spillere præsterede.

Tre minutter senere blev det 7-2 ved Emil Kristensen, som sendte bolden i mål efter en fin pasning fra Andres Kleczewski.

Med den sikre føring, holdt hjemmeholdet spillet i gang, men uden den samme gejst og intensitet, som hidtil var set. Midt i sidste periode, fik hjemmeholdet endnu en udvisning, og for anden gang i spil fire mod fem, fik gæsterne reduceret 7-3 ved Simon Launtersen.

Hjemmeholdet havde svært ved at holde fokus, og minuttet efter reduceringen til 7-3 blev det 7-4 da gæsternes Mathias Lauritsen scorede mod et ukoncentreret RFC forsvar.

Hjemmeholdet fik endnu en udvisning i slutminutterne. Gæsterne tog deres keeper ud og spillede fire mod seks, men det lykkedes ikke Sunds Seahawks, at udnytte deres overtals situation, så kampen sluttede med en fortjent sejr på 7-4 til Rødovre FC, som var spilstyrende i stort set hele kampen, og tre måls sejren, gav ikke det rigtige billede af styrkeforholdet de to hold imellem.

Rødovre FCs træner Claus Nisbeth udtrykte efter kampen. ”Med al respekt for vores modstander i dag, så syntes jeg ikke, at vores tre måls sejr giver et rimeligt billede af kampens forløb. Jeg er lidt ærgerlig over, at vi ikke holder niveau i kampens sidste minutter, hvor Sunds scorer to mål. Men ellers er jeg meget tilfreds med vores indsats i dag, siger Claus Nisbeth, som viste store kvaliteter i dagens kamp, med fire scoringer og to assist.

