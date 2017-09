Stor kamp af 100 kamps jubilar

Det er stort at have jubilæum i en klub man er opvokset i Foto: BP

Det er stort at have jubilæum i en klub man er opvokset i.

Af Flemming Haag

Matthias Asperup spillede mod Hvidovre Fighters i tirsdag, sin kamp nummer 100 for Rødovre Mighty Bulls, og fik inden dagens kamp mod Herlev Eagles overrakt en buket blomster.

Om sin kamp nummer 100 siger Matthias Asperup.

“Der stort, at have jubilæum i en klub man er opvokset i og har hjertet. At vi så får en sejr oven i, er en ekstra bonus, og når jeg så scorer et mål, så er det en rigtig god dag. Jeg havde et par muligheder i tredje periode, men det lykkedes desværre ikke.

Om kampen mod Herlev Eagles siger Matthias Asperup. ”Vi kommer foran 3-0, og så prøver de på, at frustrerer os, og det lykkedes også for dem, og de kommer på 3-1.

Inden tredje periode siger vi, at vi skal holde hovedet koldt og få lukket kampen. Herlev Eagles gjorde alt for at få et mål, så de kunne være med i kampen igen, men vi fik lukket af, og kunne sikre os sejren”.

Matthias Asperup ser optimistisk på kampen søndag mod Esbjerg.

”Spiller vi som vi gjorde i starten af kampen i dag, og presser dem fra start, så tror jeg der er mulighed for, at vi kan snuppe point i Esbjerg”, siger Matthias Asperup, som ud over sin scoring også blev noteret for en asist da Steffen Klarskov scorede til 3-0.

