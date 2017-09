Uro og koncert-aflysning til åbningsfest i centeret

Foto: Arkiv

rødovre centrum Politiet har her til aften været massivt til stede i Rødovre Centrum i forbindelse med en aflyst koncert på Festpladsen med sangeren ’Gilli’.

Af Christian Valsted

Rødovre Centrums åbningsfest af ’Krystallen’ endte fredag aften lettere kaotisk, da politiet blev tilkaldt efter uro på Festpladsen, hvor mange centerkunder ventede på musikeren ’Gilli’, der skulle underholde klokken 21.

Ifølge flere øjenvidner, som Lokal Nyt har været i kontakt med, opstod der tumult foran scenen på Festpladsen og Rødovre Centrum valgte kort tid efter at aflyse koncerten med ’Gilli’ og over højtalerne blev alle kunder bedt om at forlade centeret.

”Der var noget utryghedsskabende adfærd i forbindelse med en koncert, og derfor var vi til stede. Der var nok nogle unge der ikke var tilfredse med den aflyste koncert og derfor var vi til stede for at gyde olie på vandene,” fortæller Brian Holm, der er vagtchef hos Københavns Vestegns Politi.

Markedtingsdirektør i Rødovre Centrum, Charlotte Andersen, var til stede i centeret og hun oplevede ikke ballade af nogen art. Hun fortæller at koncerten blev aflyst på grund af tekniske problemer og ikke som følge at uro blandt publikum på Festpladsen.

