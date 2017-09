Sikker sejr til Rødovre Mighty Bulls over Herlev Eagles

100 kamps jubilaren Matthias Asperup imponerede med en god indsats og 1 mål og 1 assist. Foto: BP

Fjorten udvisninger og intense nærkampe i et underholdende lokalopgør.

Af Flemming Haag

Matthias Asperup 100 kampe for RMB.

Inden kampstart, overrakte RMBs direktør Bjørn Sørensen blomster til Matthias Asperup, der spillede sin kamp nummer 100 for Rødovre Mighty Bulls.

Rødovre Mighty Bulls kunne til kampen, stille op i stærkeste opstilling, da alle spillere var klar til kampen, og RMB startede med tilbagevendte Stefan Ridderwall i mål.

Kampen åbnede med højt tempo, og begge hold flere gode afslutninger. Herlev Eagles løb ind i to udvisninger kort inde i kampen, og anden udvisnings periode, bragte 100 kamps jubilaren Matthias Asperup hjemmeholdet foran 1-0 på et slagskud.

Spillet vekslede fortsat, og gæsterne havde flere farlige forsøg, som Stefan Ridderwall i Rødovremålet tog sig af.

Midt i perioden blev det 2-0 da Thomas Olsen slog Connor Hardowas pasning i mål. Spillet vekslede fortsat, og begge hold flere gode forsøg. Nærmest var Steffen Klarskov kort før periodepausen, men hans forsøg gik tæt forbi mål.

En jævnbyrdig første periode, hvor hjemmeholdet med sine to scoringer var mest effektive.

På anden periodes første angreb, blev det 3-0 da Steffen Klarskov resolut slog pucken i mål, på Connor Hardowas pasning.

Midt i perioden steg intensiteten, hvor begge hold fik to minutter i straffeboksen. Umiddelbart efter fik hjemmeholdet endnu to minutter, og den overtalssituation udnyttede gæsterne til at reducerer til 3-1 ved Frederik Bjerrum.

Udvisningerne fortsatte, og hjemmeholdet var sat under pres, i en situation hvor der blev spillet 3-4, men Stefen Ridderwall tog sig af gæsternes afslutninger.

Kort før periodepausen, fik gæsterne deres tredje udvisning i perioden. I powerplay blev det 4-1, da Mads Eller lagde pucken til Connor Hardowa, som med et elegant håndledsskud, lagde pucken op i målhjørnet. En underholdende anden periode, der var præget af mange udvisninger og intense nærkampe.

Tredje periode blev spillemæssigt en noget rodet forestilling, med mange fejlafleveringer. Matthias Asperup var dog tæt på at scorer kort inde i tredje periode, men han afslutning endte i sidenettet. Eneste scoring kom midt i perioden, da Mads Eller sled sig fri i højre side, og spillede på tvære til Anders Schultz, som i fri position, sendte pucken i nettet, til en fortjent sejr.

Med sejren, har Rødovre Mighty Bulls nu fået kontakt til det store midterfelt, og har nu tre point op til andenpladsen.

Andrey Chistyakov tilbage til RMB.

RMB har indgået aftale med Andrey Chistyakov for indeværende sæson. Chistyakov spillede ikke med i kampen mod Herlev Eagles, men er med i truppen til søndagens kamp ude mod Esbjerg.

