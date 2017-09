Rødovres største forening

Formand Jan Quaade, helt i sort, til den årlige opvisning for gymnasterne i Sta- dionhallen. Foto: Privat

orient Orient er en flerstrenget forening med 1600 medlemmer i foreningen. Der bygges på fællesskab og kammeratskab.

Af Peter Fugl Jensen

Det sidste foreningsportræt i avisens serie Foreninger og Fællesskab sluttes med manér, da vi portrætterer kommunens største forening via et interview med formand Jan Quaade, der har stået i spidsen for foreningen i 33 år.

”Vi er en stor forening, så medlemmerne kender ikke hinanden på tværs af idrætsgrenene, men vi ledere gør og vi er gode til at sparre med hinanden. Det er en af vores styrker,” siger Jan Quaade. Han fortsætter:

”En anden er vores fællesskab og kammeratskab, som er en mærkesag i foreningen. Vores mål er ikke at vinde guldmedaljer, men gør vi det, er vi stolte. Målet er at dyrke motion og have det rart og hyggeligt sammen,” siger Quaade, som ikke har oplevet medlemsnedgang i 33 år.

”Vi ligger konstant omkring 1600 medlemmer. Vores største udfordring bliver manglende banekapacitet, især til vores fodboldafdeling, men vi har også et håb om, at Islevbadet bliver udbygget, til gavn for vores svømmeafdeling.”

”Vi bliver jo stadig flere borgere her i Islev, så jeg tror, vi får en kapacitets-udfordring og der mangler generelt udbygning af idrætsfaciliteter i Islev.”

En unik forening

Orient er en flerstrenget forening, det vil sige der er flere idrætsgrene i Orient.

”Vi er nok en af de sidste flerstrengede foreninger i Danmark, og alle vores aktiviteter er samlet under en hat i Orienthuset på Vårfluevej, som består af et forretningsudvalg samt aktivitetsformændene fra alle vore aktiviteter. Så på den måde er vi en unik forening. Hos os er dialog vigtig, og vi skal kunne tale os ud af udfordringerne, som vi er rigtig gode til i vores bestyrelse,” mener den erfarne formand, der sad i bestyrelsen i 10 år som næstformand, inden han blev valgt som formand.

Hvad er Orients visioner og hvordan ser Orient ud om 10 år?

”Det er et godt spørgsmål,” siger Quaade, og efter en kort tænkepause fortsætter han:

”Så længe jeg er formand, så ser Orient ud, som den gør i dag. Så er jeg formand om 10 år, er alt uforandret.”

Hvorfor er det fedt at være en del af Orient?

”Det er den bedste idrætsforening i Rødovre Kommune rent socialt. Vi er en rigtig god social forening, bare se alle de arrangementer vi har. Ved sidste idrætsdag, for skolerne i Rødovre, deltog vi med vores idrætsmærke afdeling, Sjov Lørdag er fast for Orient, vi blander os i kommunens kultur- og fritidspolitik. Det styrker os.”

”Vores årlige juletræsfest på Islev Skole er på tværs af aktiviteterne, og der kommer 250 børn og voksne hvert år og vi kunne sagtens sælge flere billetter, men vi må ikke lukke flere ind.”

Orient har også den årlige gymnastikdag i Stadionhallen med mere end 600 tilskuere, svømmeafdelingen har en stor afslutningsfest i år og en årlig træningslejr, som sidste gang var i Ebeltoft.

”Fodboldafdelingen er generelt utrolig aktive og har for knap et par uger siden afholdt et kæmpe stævne med 110 hold på Islev Skole, men de har også megen rejseaktivitet. De yngste er på den traditionelle tur, Kongelejren i Nordsjælland og de lidt ældre var i påsken på træningslejr i Tyskland. Gymnastikken har nogle hold, som deltager i nogle af DGI’s opvisningsstævner, som er socialt anlagt, så det er lige i foreningens ånd,” slutter Jan Quaade på vegne af Rødovres største idrætsforening.

Juletræsfesten, for alle medlemmerne på tværs af idrætsgrenene, er udsolgt hvert år med 250 gæster. Foto: Privat

