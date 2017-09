75 år i den blå uniform

I april måned var juniorgruppen på sheltertur til Ganløse, hvor de overnattede i shelteret Nidhug Yggdrasil. Foto: Privat

spejder De blå Hawerthi-spejdere fra Korsdalsvej kan i weekenden fejre 75-års jubilæum. Den lokale spejdergruppe blev stiftet under 2. Verdenskrig og arbejder stadig, 75 år senere, ud fra de samme spejderværdier.

Af Christian Valsted

Kammeratskab, ansvar og friluftsliv. De lokale spejdere fra Hawerthi arbejder stadig ud fra de samme værdier, som deres kammerater gjorde for 75 år siden.

Hawerthi er en del af Det Danske Spejderkorps, og foreningen har i dag 73 medlemmer bestående af drenge og piger fra syvårsalderen og op til 23 år.

De blå spejdere holder til i tre hytter på Korsdalsvej og mødes hver tirsdag og torsdag i deres forskellige grupper.

Blå uniformer

Spejdernes officielle navn er Hawerthi-1.Rødovre. Selvom meget har ændret sig de sidste 75 år, er mange af grundværdierne de samme.

”Vi har blå uniformskjorter, og man skal mindst have et tørklæde på, når vi mødes.”

“Det er en del af regelsættet, at man markerer at ’nu er man spejder’,” fortæller Lonnie Lütken, der er mikrospejderleder for de mindre børn i Hawerthi-1.Rødovre.

Respekt for naturen

Naturen er rammen for spejdernes aktiviteter, men hvad vil det egentlig sige at være spejder? Det spørgsmål hører Lonnie Lütken ofte.

Hun har selv været med i en lang årrække og hun fortæller at kammeratskab, respekt for hinanden og læren om naturen er tre vigtig ingredienser som spejderbevægelsen er bygget op omkring.

”Når vi mødes synger vi sange og laver diverse aktiviteter. Vi bruger naturen meget, så vi bruger også meget tid på, hvordan man passer på naturen. Som spejder skal man kunne overleve i naturen, og derfor lærer vores spejdere, hvordan man bygger noget ud af træ, laver et bål og bruger en kniv,” siger Lonnie Lütken.

Derfor får de mindste mikrospejdere, der er spejdere der går i 0. og 1. klasse, også tidligt lov til at sidde og snitte med en kniv.

”De skal finde ud af, hvad en kniv kan og hvordan man bruger den. Senere lærer de også at bruge en økse. Det starter i det små og handler om, at vores spejdere skal lære færdigheder man kan bruge i naturen,” siger Lonnie Lütken.

Jubilæum for alle

Hawerthi-1.Rødovre fejrer 75-års jubilæum søndag den 1. oktober, hvor alle nysgerrige er mere end velkommen til at deltage i spejdernes åbne hus arrangement på Korsdalsvej.

” Vi fejrer dagen med flaghejsning klokken 13 og gør selvfølgelig honnør, når flaget bliver hejst. Det handler igen om de gode spejder-traditioner,” siger mikrospejderlederen Lonnie Lütken om arrangementet, der finder sted fra klokken 13 til 16 på Korsdalsvej 118. Ud over flaghejsningen kan man på dagen få et indblik i, hvordan det er at være spejder i Rødovre.

kommentarer