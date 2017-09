Rødovre Floorball Club sikkert videre i pokalturneringen

Comeback til Emil Kristensen efter en længere skadespause Foto: BP

Med en sejr på 0-22 over Politiets Idrætsforening fra 2. division er Rødovre FC videre til 3 runde i pokal-turneringen

Af Flemming Haag

”Vi gik til kampen med stærkeste hold, og lagde pres på Politiet fra kampens start” siger sportschef Esben Larsen, og fortsætter.

Vores pasningsspil fungerede rigtig godt, og Politiet havde store problemer med, at komme med i kampen.

Politiet skal dog have ros for, at de kæmpede for at komme med, men der var simpelthen klasseforskel på de to hold, som der skal være på et Ligahold og et 2. divisionshold” siger sportschefen.

”Vores unge spillere gjorde det rigtig godt, og specielt Oliver Have i målet, gjorde en fin figur. Positivt var det også, at Emil Kristensen gjorde comeback efter en længere skadespause, og spillede en god kamp”.

”Nu ser vi frem til det spændende opgør mod Sunds Seahawks på lørdag kl. 15:30 i Rødovre Stadionhal, hvor der er gratis adgang”, slutter Elben Larsen.

