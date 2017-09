Mød soldaten bag smykkerne

Fredag mellem 18 og 20 udarbejder soldaten Stefan hylleborg støttearmbånd i Aveny og fortæller om de ting, som salget af armbåndene støtter. Foto: Privat

SOLDIER TO SOLDIER: I 2008 var Stefan Hylleborg udsendt som soldat i Afghanistan. På fredag fortæller han om de oplevelser der førte til de flotte 'From Soldier to Soldier' armbånd, der sælges i Aveny. Ja faktisk laver han også nogle i hånden på dagen.

Af Christian Valsted

Da en soldat fra Litauen mistede livet i 2009 lavede en kammerat armbånd, som blev solgt til støtte for familien.

I dag er ‘Soldier to soldier’ armbåndene blevet en måde at vise sin støtte til de udsendte soldater, og betyder hvert år meget hjælp til dem, der er berørte af de krige, som danske soldater deltager i

“Når man køber et armbånd, går der midler til forskellige projekter, som hjælper krigsramte fami-

lier. I år har vi doneret 10 millioner kroner i støtte og det er en god måde at støtte på, fordi man samtidig får et flot armbånd, hvor man viser sin støtte til de udsendte soldater og efterladte familier,” siger Stefan Hylleborg.

Armbåndet bliver i dag produceret af smykkefirmaet Aagaard, men til centerets Grand Opening på fredag vil hovedpersonen selv sidde i butikken og udarbejde armbånd ud af de faldskærmsliner, som soldaterne bruger i krig.

“Det er en gammel militærtradition. Det symboliserer venskab samt lykke og det vil vi gerne bygge videre på,” siger Stefan Hylleborg, der ikke er bange for at have mistet håndelaget.

“Nej, jeg glemmer aldrig, hvordan man laver det armbånd. Det kan jeg gøre i blinde.”

Støttearmbåndet for de danske soldater koster 595 til mænd og 750 kroner til damer.

Annonce

kommentarer