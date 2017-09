Rødovre Centrums administrerende direktør, Jesper Andreasen, kan i morgen byde centerets kunder velkommen i en helt ny afdeling. Foto: Brian Poulsen

rødovre centrum I morgen får kunderne i Rødovre Centrum endnu mere plads at boltre sig på, når den nye fløj ’Krystallen’ bliver indviet. Udvidelsen er den syvende siden 1975, men helt sikkert ikke den sidste. ”Helt færdige bliver vi nok aldrig,” siger centerets administrerende direktør Jesper Andreasen.

Af Christian Valsted

550 nye parkeringspladser og en lang række nye butikker og spisesteder. For syvende gang på 52 år udvider byens store indkøbscenter forretningen med flere kvadratmeter.

Det er kun fire år siden, at Rødovre Centrum senest byggede ud med åbningen af ’Rotunden’, og Jesper Andreasen erkender da også, at den nye udvidelse kommer lidt hurtigere end forventet.

”Det er aldrig til at vide, hvornår behovet opstår. Hvis det først havde været om 10 år, havde vi naturligvis ventet 10 år, men det var ikke tilfældet,” siger Jesper Andreasen med henvisning til de ca. 550 nye parkeringspladser der følger med udvidelsen. Det er en forøgelse af parkeringskapaciteten på 20 procent, og det var netop p-problematikken, der for år tilbage fik centeret til at planlægge en ny tilbygning langs Højnæsvej.

”Selvom det er en ny udvidelse og den får navnet ’Krystallen’, så er det egentlig bare afslutningen på ’Kolonnaden’, som vi indviede i 2004. Vores nye afdeling bliver en naturlig forlængelse af den byggeproces, som vi afsluttede for 13 år siden,” siger Jesper Andreasen.

Ikke kun p-pladser

Selvom parkeringspladsen var en af hovedårsagerne til udvidelsen, bliver ’Krystallen’ mere end blot et p-hus. 16 nye butikker åbner i første omgang sammen med en ny babylounge.

Det betyder, at centerets kunder i morgen kan gå på indkøb i 147 forskellige butiksenheder. Til foråret åbner yderligere 15 butikker i det hul som Føtex primært efterlader og det vil til den tid betyde, at Rødovre Centrum ikke kun er landets ældste overdækkede storcenter, men også landets største målt på antallet af butikker.

Og kan der så klemmes flere butiksenheder ind i centeret? Det spørgsmål er blevet stillet og debatteret meget gennem årene, og med centerets position på markedet, er det bestemt ikke utænkeligt, at endnu en udvidelse kan komme på tale i fremtiden.

“Vi er et center der ikke står stille, så helt færdige bliver vi nok aldrig, men der vil nok gå mange år før vi tager næste etape,” spår Jesper Andreasen, der sagtens kunne forestille sig, at centeret på et tidspunkt byggede i højden.

”I ’Kolonnaden’ og i den nye ‘Krystallen’ har vi byggemæssigt gjort klar til, at der kan komme en etage mere på, så muligheden er bestemt til stede,” fortæller Jesper Andreasen.

