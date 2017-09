Krystalklar åbningsfest

Ventetiden er forbi. I morgen kan Rødovre Centrums administrerende direktør, Jesper Andreasen, afsløre hvad centeret har brugt 375 millioner kroner på. Foto: Brian Poulsen

krystallen 550 nye parkeringspladser og 16 nye butikker. Rødovre Centrums 375 millioner kroner dyre udbygning er klar til åbning i morgen.

Af Christian Valsted

Fra i morgen klokken 10 er Rødovre Centrum det center i Danmark med flest åbne butikker. Med åbningen af de 16 nye butikker og spisesteder vil centeret i alt have 147 åbne butikker og det er flest af alle. Den nye tilbygning, der har fået navnet ’Krystallen’, har kostet 375 millioner kroner og det er forventningen, at udbygningen vil medføre en omsætningsfremgang i butikkerne fra 2,3 milliarder kroner til 2,4 milliarder kroner. Ligeledes er det Rødovre Centrums forventning, at den nye udbygning vil lokke endnu flere kunder fra nær og fjern til Rødovre. I grove tal er det centerets forhåbning, at centerets nye tilbud årligt skal medføre en kundevækst på 400.000, hvilket i alt vil resultere i en samlet kundestigning fra 8,4 millioner kunder til 8,8 millioner kunder.

Åbning i flere etaper

Centerets 16 nye butikker byder på en god blanding af spisesteder, helt nye butikker og gamle kendinge. Helsekostbutikken ’Vitalisten’ og spøg- og skæmtbutikken ’Humørshoppen’ er begge ’nye-gamle’ butikker i ’Krystallen’, mens burgerrestauranten Carl’s Jr. og kaffekæden ’Espresso House’ er helt nye ansigter. Værd at nævne er også, at Matas åbner en butik i ’Krystallen’ og at den bliver landets største af sin slags.

Udbygningen medfører en større butiksrokade og i flere etaper vil centeret frem mod 1. juni næste år tage form.

Føtex rykker ind i ’Krystallen’ 1. november i år, og efterlader et hul, der skal give plads til 12 nye forretninger, heriblandt Jysk. I alt åbner der 15 nye butikker i 2. etape fra den 1. januar og frem til 1. juni. I faktakassen kan du se en samlet liste over centerets nye butikker.

Annonce

kommentarer