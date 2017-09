Tilfreds RMB træner.

Magnus Borgen tilfreds med, at aftalerne er på plads. Foto: BP

Ishockey Vi har spillet med tålmodighed hele kampen, og det gav resultat.

Af Flemming Haag

Vi har spillet med tålmodighed hele kampen, som vi har talt om, og det har givet resultat. Vi skabte mange chancer som vi ikke fik udnyttet, og det er klart, at vi gerne vil have flere mål når man skaber så mange chancer, men det vigtigste er, at vi har tre point når kampen slutter. I tredje periode er vi meget på, og jeg syntes vi fik vist, at vi kan holde koncentrationen i 60 minutter og det gav resultat.

Vi får kun to udvisninger, og det er en del af det vi koncentrerer os om. Vi har også talt meget om vores powerplay, og der er meget at arbejde med, men jeg syntes, at vi har mange gode ting, vi kan tage med fra kampen i dag mod Hvidovre, som jeg syntes er et rigtig godt hold. Selv om det er et hold der nyt i Metalligaen, så viste de mange gode kvaliteter, siger Magnus Bogren.

