Rødovre Mighty Bulls vandt fortjent lokalopgør

RMB kunne glæde sig over fire scoringer Foto: BP

Ishockey Overvægt i spil og chancer gav resultat i tredje periode, som RMB vandt med 3-0,

Af Flemming Haag

Rødovre stillede igen op med Kasper Jensen og Kevin Montgomery, som begge var blevet klar, til lokalopgøret mod Hvidovre Fighters, mens målmand Stefan Ridderwall, endnu ikke blevet klar.

Det blev en tempofyldt åbning på kampen, hvor Migthy Bulls lagde et massivt pres mod hjemmeholdets mål, med gode afslutninger af Mathias Asperup og Mads Eller.

Hvidovre kom bedre med i spillet, og havde flere gode forsøg. Begge hold blev ramt af en udvisning, men ingen af holdene formåede at udnytte overtalssituationen.En god første periode, med tempo og flere kvalificerede afslutninger af begge mandskaber.

Kort inde i anden periode, havde hjemmeholdet en stor mulighed for, at komme foran, men en god redning af RMBs keeper Jon Lee-Olsen forhindrede scoringen. Rødovre satte herefter Hvidovre under pres, med mange afslutninger, men uden resultat. Seks minutter inde i perioden, lykkedes det dog Jannik Karvinen at passerer Hvidovres keeper Nicklas Lundström, efter en pasning fra Mathias Asperup. Kort efter blev Rødovre ramt af en udvisning, og hjemmeholdets Victor Björkung udlignede i overtalsspillet. Efter udligningen havde hjemmeholdet flere gode forsøg, men uden resultat.

Kort inde i sidste periode, fik Rødovre endnu en mulighed i overtalsspil, men det lykkedes ikke at spille sig frem til chancer. Umiddelbart efter at hjemmeholdet igen var blevet fuldtalligt, opfangede Jonas Sass en tværpasning, som han sikker sendte i mål.

Rødovre fik endnu en mulighed i overtalsspil, og her lykkedes det Steffen Klarskov at øge til 1-3. Hvidovre tog sin keeper ud, i et forsøg på at komme tilbage, men Steffen Klarskov erobrede pucken og sendte den i det tomme mål til 1-4.

Samme Klarskov blev efter kampen kåret som bedste Rødovre spiller.

