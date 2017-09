Ingen nedsættelse af grundskylden

Foto: Bee-Line

læserbrev Ved budgetforhandlingerne har Det Konservative Folkeparti også i år haft et højt ønske om at grundskylden nedsættes, ligesom det er sket i en lang række vestegnskommuner gennem de sidste mange år.

Af Mogens Brauer Kandidat til KV17 for Konservative

Gennemsnittet for grundskyldspromillen i Region Hovedstaden er 26,8 mod Rødovres 30,8. En gennemsnitlig boligejer i Rødovre betalte i 2014 ca. 8.000 kr. mere i grundskyld end boligejere i hele landet (kilde: KORA). En grundskyldsnedsættelse vil ikke alene komme ejere, men også lejere – og især lejere i rækkehuse – til gavn.

I 2018 skal ejere og lejere i Rødovre til sammen betale 5,3 mil. kr. mere i grundskyld. Det kan let blive over 1.400 kr. for en almindelig familie i ejerbolig.

Der er grund til at minde om, at det var ved budgetforhandlingerne i 1998, at socialdemokratiet og SF med de radikale fik sat grundskyldspromillen op med 6,2. Det blev en årlig ekstraudgift dengang for en gennemsnitlig boligejer på 2.000 kr. Provenuet på 22,7 mio. årligt skulle bruges til især flere nye plejehjemspladser. Pengene skulle låses på en såkaldt anlægskonto, som kun kunne frigives efter beslutning fra Kommunalbestyrelsen, udtalte borgmester Erik Nielsen til Rødovre Avis. En udvidelse af Ørbygård var i den forbindelse i tankerne.

Hvor er millionerne?

Vi har spurgt kommunen, hvor mange millioner kr. der er indbetalt ekstra i grundskyld fra 1999 til 2015 i forhold til at grundskyldspromillen ikke var blevet ændret. Det overraskende svar er, at der er indbetalt 687 mil. kr.

Så er det man spørger, hvordan det kan være, at Rødovre Kommune i 2016 har måtte optage et rentetilpasningslån på 138 mil. kr. i forbindelse med ombygningen af Ørbygård til 82 nye plejehjemspladser? Hvad blev der af den låste anlægskonto og de mange millioner?

