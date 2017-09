Den glemte cykelrute

Jens Andersen efterlyser en cykelvenlig rute fra Rødovre Station til Rødovre Centrum. Foto: Modelfoto

læserbrev For cirka 20 år siden talte vi med Teknisk Forvaltning om en cykelrute fra Rødovre Station midt gennem Rødovrevej og Tårnvej til Slotsherrensvej.

Af Jens Andersen, Valhøjs Alle 133. Formand for Cyklistforbundet i Rødovre

Ruten skulle starte ved Rødovre Station ad Frøslevvej under Roskildevej til Højnæsvej, Rødovre Centrum, Rådhusstien, Karlskær Allé, Schwizerdalsparken over Jyllingevej via Juelsmindevej, Kærbyvej til Slotsherrensvej. Teknisk Forvaltning har ansat nye personer, som ikke har kendskab til denne rute og kan ikke

finde papirer om den. I forbindelse med renoveringen af Roskildevej burde tunnelen imellem Frøslevvej og Højnæsvej ombygges til cykelsti og fortov uden bomme og trapper. Glat ramperne ud og lav en cykelvenlig belægning. Herefter kan man cykle fra Rødovre Station til Rødovre Centrum uden lysreguleringer og med få biler.

kommentarer