Nye Borgerlige klar med spidskandidat

kv17 Det nye højrefløjsparti Nye Borgerlige har valgt 42-årige Ketil Wathne Rasmussen som partiets spidskandidat til kommunalvalget.

Af Christian Valsted

Pernille Vermunds politiske parti Nye Borgerlige har siden opstarten i 2015 samlet de fornødne 20.000 underskrifter, der gør dem opstillingsparate til det kommende folketingsvalg, og rundt om i landet er der stille og roligt skudt lokale afdelinger op. Også i Rødovre, hvor partiet har valgt at opstille Ketil Wathne Rasmussen, som partiets spidskandidat.

Nye Borgerlige vil føre klassisk konservativ værdipolitik, og partiet er kritiske over for multikulturalisme og har, ligesom Dansk Folkeparti, udlændingepolitik som mærkesag.

En af de ting som

Wathne Rasmussen vil ændre på, er Rødovre Kommunes integrationsindsats, som han kalder forfejlet.

”Hvis man vil Danmark, så integrerer man sig frivilligt, det skal vi ikke bruge millioner af skattekroner på. De penge skulle hellere bruges på at øge livskvaliteten for de svageste, de syge og de gamle,” udtaler Ketil Wathne Rasmussen (D) i en pressemeddelelse.

Forvaltningen skal slankes

Ketil Wathne Rasmussen ønsker også et opgør med ’djøfferiet’, og vil derfor afbureaukratisere og forenkle arbejdet i kommunens forvaltninger til gavn for borgerne.

”Vi skal finkæmme kontorerne for unødvendige akademikere, ligesom jeg vil kæmpe for at forenkle de utallige rigide regler, der dagligt dræner vores borgeres livskvalitet – vi skal så at sige gøre op med overformynderiet og i stedet styrke kernevelfærden,” siger han fortsætter:

“Derved sikrer vi penge til øget omsorg for dem, der har allermest brug for det samtidig med, at vi frigør ressourcer til skattelettelser i Rødovre,” siger Ketil Wathne Rasmussen.

