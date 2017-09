DF vil samarbejde over midten

Som et af de sidste partier lokalt, har Dansk Folkeparti nu også deres liste klar. Foto: Presse

kv17 Kommunalpolitik er ikke Tredje Verdenskrig, men Dansk Folkeparti vil gerne samarbejde hen over midten i byrådet, men samtidig være kritiske.

Af André Bentsen

Forskellene på de lokale politikere er så små, at Kommunalbestyrelsens yderste højrefløj nu går til valg på samarbejde hen over midten, men partiets medlemmer vil fortsat arbejde kritisk. og konstruktivt, understreger formanden Per Brun.

“Vi har vist ansvarlighed også i den forløbne periode, og det har medvirket til ro i kommunens drift og udvikling,” siger Per Brun.

I partiet har man snakket meget en fornyelse i den politiske proces, så virksomheder, borgere og det politiske niveau, får reel mulighed for indflydelse på en sag de måtte foreslå, uanset om et parti er repræsenteret i Kommunalbestyrelsen eller ej. Det er muligt og er kun et spørgsmål om lokal politisk vilje, mener Dansk Folkepartis poltiske bagland.

“DF kommer med et detaljeret forslag til dette. Engagerede borgere, virksomheder og politikere, skal opfattes som et aktiv der skal udnyttes positivt,” siger Per Brun.

Flygtninge og ældre

Han spår partiet stemmemæssig fremgang i Rødovre.

“Den skal bruges til en tiltrængt kritisk gennemgang af flygtninge- og migrationsområdet. Der skal stilles krav og være konsekvenser, over for de indvandrere, der bliver en større og større belastning for sammenhængskraften i vort samfund. Fiaskoen er total,” siger han og fortsætter:

“Selvom vi har et godt samarbejde lokalt med Socialdemokratiet, tror vi ikke på partiets såkaldte hårdere linje på integrationsområdet. Det er tydeligt, at deres udtalelser er af den sædvanlige her-op-til-valget snak. Partiet er ganske enkelt bange for resultatet af det kommende kommunevalg.”

Dansk Folkeparti i Rødovre vil bruge en eventuelt styrket position til at have fokus på de ældres forhold.

“Vi skal have ny operatør til affaldsordningerne og vi skal have forbedret resultaterne for vore skolebørn og unge, så de er klare til ungdomsuddannelserne, hvor der er stor mangel,” understreger Per Brun.

