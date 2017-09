Do not disturb!

Christian Christensen er 'Christian Chrummer' i Rødovre Lokal Nyt Foto: Arkiv

chrumme Jeg har et fantastisk sovehjerte. Det er ikke fordi, jeg ikke hører noget. Jeg sover bare videre. Jeg er bare ligeglad.

Af Christian Valsted

Når min ven skraldemanden kigger forbi, så lukker jeg ikke vinduet, jeg tænker bare: ”så er det torsdag og klokken er sikkert ikke mere end 6.”

Et godt eksempel er, da jeg ”vågnede” ved at katten brækkede sig på gulvet. Jeg registrerede det og tænkte: ”Du skal nok lige passe på, hvor du træder, når du står op i morgen tidlig.”

Konen derimod stod op og tørrede brækket op.

Det samme skete, da det regnede og vinduet stod åbent. ”Skal lige have fat i en gulvklud i morgen.”

Min kone derimod stod op og lukkede vinduet.

Eller når nogle af vores unge mennesker kommer hjem om natten. Så lytter jeg lige, om de husker at

låse døren, hvis ikke så tænker jeg: ”hvis jeg skal op og tisse – senere – så skal jeg lige låse døren.”

Forleden nat var der så vedvarende larm fra Rødovregaard. Jeg vågnede og tænkte: ”Hold kæft, hvor er de unge mennesker sgu da bare irriterende – og støjende.”

Lidt efter begyndte de at kaste med dåser og sparke til postkassen. Jeg tænkte: ”…og hærgende.”

Min kone vækkede mig så: ”Det lyder altså som om, at de er ved at smadre det hele derovre!?”

Jeg stod op og kunne konstatere, at alt det jeg havde tænkt, var korrekt: Irriterende, støjende og hærgende – men nu havde de fået mig ud af sengen… og DET gør man ikke ustraffet.

Jeg hoppede i et par shorts og en T-shirt og gik ud på gaden. Stille og roligt bevægede jeg mig hen mod Rødovregaard. Der stillede jeg mig så med hænderne i lommen og gloede på ungersvendene. Efter cirka 1 minut sagde den ene af ungersvendene: ”OK, vi husker jo også lige at rydde op efter os, ikk’ gutter?”

Så vendte jeg om og gik hjem igen – alt i mens ungersvendenes stemmer forsvandt ud af kvarteret.

Da jeg kom op i soveværelset lagde jeg mig bare til at sove videre.

Næste morgen, spurgte min kone:

”Hvad sagde du til drengene i går – de forsvandt godt nok hurtigt?”

”Jeg sagde ikke noget. Jeg kiggede bare på dem og lod mit sure fjæs akkompagnere min tilstedeværelse. Og det så ud til at virke.”

”Så du stillede dig bare op foran 10 unge mænd og kiggede surt på dem? Hvad ville du have gjort, hvis de havde overfaldet dig?”

”Det tror jeg ikke de overvejede. En mand der stiller sig op klokken 02 om natten i shorts, T-shirt og klipklappere ALENE og bare glor surt på dem – han må jo helt klart være psykopatisk massemorder?”

”Ja, men for fanden, Christian – hvad nu hvis de havde gennembanket dig?”

”Så havde jeg nok tænkt: Jeg skal ringe til en læge – i morgen.”

