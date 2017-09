Spørge-Jørgen i 50 år

Søndag den 1. oktober fejrer Jørgen Tiedjen 50-års jubilæum som vicevært og varmemester. Dagen fejres med en reception på Mama Thai, Rødovrevej 120. Foto: Brian Poulsen

50-ÅRS JUBILÆUM: I 50 år har Jørgen Tied- jen været manden med svarene, når beboerne på Engdiget har haft noget, der skulle ordnes, men i virkeligheden nyder han bare at arbejde i det fri og gøre en forskel.

Af André Bentsen

Han er kendt som verdens dårligste taber i den lokale fodboldklub, men på jobbet er han kendt som varmemesteren, der fixer problemerne.

I 50 år har Jørgen Tiedjen holdt hus og have for beboerne på Engdiget. En præstation han ikke har tænkt sig at holde op med at leve op til lige foreløbig.

Som 25-årig arbejdede han lige ovre på den anden side af Rødovrevej, på en gammel maskinfabrik, men han havde en drøm.

“Jeg har altid gerne ville være landmand, men på grund af min astma, kunne det ikke lade sig gøre. Som varmemester her i Engdiget kunne jeg få lov at arbejde i det fri, og samtidig få et godt sted at bo. Sådan er det stadigvæk,” siger Jørgen Tiedjen fra sin faste plads øverst på den store græsslåmaskine.

Den har han kørt ekstremt mange ture på, men der er stadigvæk et par

ture tilbage i den gamle varmemester.

“I det her job skal man først og fremmest være god til service og

være venlig, men man skal også kunne lide at gå, passe sig selv og udføre sit arbejde.”

“Jeg kan godt lide at have et job, hvor der ikke er nogen, der render og råber hovedet af mig,” siger Jørgen og slår ud med armene mod de mange boligblokke, der de sidste 50 år har været hans liv. Måske sammen med hustruen og fodbolden.

Hvorfor er du egentlig Verdens dårligeste taber?

“Det er jeg heller ikke. Jeg er bare rigtig god til at vinde.”

Annonce

kommentarer