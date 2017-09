Hvordan klarer handicappede sig i skolen

Hvordan står det til med inklusionen i skolen? Det vil Danske Handicaporganisationer gerne have læsernes besyv på. Foto: Danske Handicaporganisatione

INKLUSION ELLER EJ: Hvordan står det til med inklusionen af børn med særlige behov i de lokale skoleklasser? Det vil Danske Handicaporganisationer og repræsentanter fra kommunen gerne høre fra forældrene selv.

Af André Bentsen

Heldigvis hører Rødovre til de bedste kommuner i landet, når det kommer til behandlingen af handicappede og det er Danske Handicaporganisationer glade for. Ikke mindst samarbejdet med kommunen kører på skinner, men når det kommer til, hvordan det egentlig står til med børnene i skolen, mangler man vigtig indsigt. Især, hvis der er noget, der skal forbedres.

Derfor inviterer foreningen nu til et stort møde om inklusion, så forældre kan være med til at påvirke fremtiden.

I panelet vil være John Kronbak (skolechef) Anni Sørensen (formand LEV) Anders Liltorp (formand for Rødovre lærerforeningen) Desiree Rosenkilde Liedberg (skolebestyrelsen Islev skole)

”DH håber mange borgere vil komme og give deres holdning til kende og især pege på knasterne og især komme med forslag til forbedringer. DH forventer, at der kommer en god dialog med mange gode ideer og tiltag i en positiv stemning, det er vores børns fremtid det gælder,” siger formand for DH, Tom Olsen.

Den svære overgang

Han mener, at der sker en masse gode ting i Rødovre.

”Der er F.eks. enstemmigt i kommunalbestyrelsen vedtaget en ny handicappolitik og i den forbindelse nye handleplaner på 4 områder (overgang fra barn til voksen, helbredstjek, tilgængelighed og jobmuligheder) som vi forventer os meget af,” siger Tom Olsen og fortsætter:

”Men når det er sagt så er der også knaster rundt omkring, som godt kunne blive bedre og her taler vi ikke kun om penge, men om at se opgaverne for forvaltningen på en anden måde med tilrettelægning, prøve at gå nye veje, når det er muligt og se mulighederne for resultater via andre tiltag over for de handicappede.”

Det er ikke alting, der behøver at koste penge, og foreningen vil gerne diskutere muligheden for et tilbud på et helbredstjek til de handicappede for at fange eventuelle sygdomme i starten, hvilket vil give de handicappede et bedre liv og kommunen kan spare penge.

Overgangen fra barn til voksen ved det fyldte 18 år er også problemfyldt for byens handicappede, men en ny organisering af kommunens arbejde vil kunne give nye muligheder.

”Der må også være muligheder i bedre jobformidling til handicappede. Her håber vi på velvilje fra det lokale arbejdsmarked. Bedre tilgængelighed på skoler og i offentlige bygninger og mange steder på stier og vej er også påkrævet,” mener Tom Olsen.

”Og så er der skoleområdet som der arbejdes kraftigt på i kommunen og hvor der også er gode resultater, men DH ved ikke nok om området, så derfor har vi indkaldt til mødet for at høre fra borgerne, der har dette inde på livet – har inklusionen virket og hvor ligger knasterne,” spørger han retorisk.

