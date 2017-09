Naboer lever i støj- og lugthelvede

Flere naboer har klaget over støj og lugt på Brandstrupvej. Foto: Ian Nielsen

STØJHELVEDE Rødovre Kommune strammer op på reglerne for virksomheder, der generer deres naboer på Brandstrupvej, hvor beboere må leve med støj og lugt langt ud over det tilladte.

Af André Bentsen

Larm døgnet rundt fra losning og lastning af store last- og varebiler. Grimme lugtgener fra et kafferisteri, som rister små to tons kaffe hver dag – også i weekenden. Ulovligt pigtrådshegn helt ude ved fortovet og ulovligt oplag. Dét er, hvad beboerne på Brandstrupvej må leve med. Flere gange har de klaget til kommunen over virksomheder, der langt overtræder grænserne i lokalplanen, hvad angår især støj og lugt.

”Det er helt uforstående for os beboere, at kommunen trods alle vores klager forsvarer virksomhederne og mener, at de skal ligge på Brandstrupvej,” siger Birthe Henriksen.

”Kommunen sætter i stedet en masse undersøgelser i gang for at prøve at få virksomhederne passet ind, selvom det er tydeligt, at virksomhedernes placering strider mod lokalplanerne for området,” tilføjer hun.

Virksomhederne er alt for store

Den ene virksomhed er næsten vokset 10 gange i størrelse målt på omsætning indenfor de sidste 25 år, og kan ikke længere klassificeres som den lette industri, der ifølge lokalplanen må ligge i området.

Længere nede ad vejen opmagasinerer og larmer en vognmand på samme måde, mens kafferisteren jævnligt lukker uanede mængder af affaldsprodukter ud i luften over naboernes haver.

“Virksomheden arbejder i døgndrift med lastning og losning af apotekervarer. Kæmpe lastbiler kommer fra tidlig morgen til sen aften og der smides højlydt med kasser, af og til kommer kæmpebrag, ligesom der råbes, porte kører op og ned, store låger kører frem og tilbage i en uendelighed,” siger Birthe Henriksen og fortsætter:

“Vi har utallige gange klaget og spurgt kommunen, hvorfor beboerne skal udsættes for sådan en virksomhed, når det helt tydeligt strider mod Miljøministeriets retningslinjer, som kommunens lokalplaner har forpligtet sig til at følge. Hvorfor vil kommunen ikke overholde lokalplanerne,” spørger Birthe, der sammen med de andre naboer afventer sagens afgørelse i Ankestyrelsen og Planklagenævnet.

Har givet mange påbud

Imens giver næstformand for Teknik- og Miljøudvalget, Michel Berg, naboerne ret i, at der skal ske noget i området.

”Jeg forstår godt borgerne, men jeg er samtidig meget imponeret over forvaltningens arbejde med det her. Der har været tre forskellige støj- og lugt-

bureauer ude, ligesom kommunen selv har været ude et utal af gange. Det giver ikke mening at tage borgerne med på undersøgelsen, når den rent faktisk bekræfter, dét som borgerne klager over. Vi giver dem ret i deres klager,” siger Michel Berg.

”Derfor har vi også taget kontakt til virksomhederne og lagt handleplaner for området. Der er allerede sket en stribe ting. Vi har fundet et nyt sted til vognmanden, og vi har sørget for, at der kommer en støjdæmpende port hos medicinalvirksomheden, som vi også overvejer at give mulighed for at bygge en indkørsel på den anden side af virksomheden, så det ikke generer naboerne. Sidst, men ikke mindst, har vi givet påbud om at kafferisteriet skal mindske lugtgenerne,” tilføjer han.

Dem har I givet påbud mange gange. Det nytter jo ikke noget?

”Som kommune arbejder vi indenfor de rammer, loven giver os. Der er på det her tidspunkt påbud og sparring. Når der ligger klagesager mod kommunen om vi har overholdt forvaltningsloven og taget klagerne seriøst, må vi afvente en uvildig part for at se om vi har gjort det ordentligt og ellers reagere på det,” siger Michel Berg og tilføjer:

”På lang sigt, har vi barslet med en ny lokalplan, hvor vi skubber de tunge industrivirksomheder længere væk fra beboelsesområderne, men de virksomheder, som allerede ligger der i dag, kan vi ikke tvinge væk, før de flytter af sig selv. Men de skal selvfølgelig overholde reglerne.”

Tilbage på Brandstrupvej ærgrer Birthe sig.

”Det er kritisabelt, at kommunen bruger borgernes penge på en masse undersøgelser for at prøve at få virksomhederne til at passe ind. Trods virksomhederne tydeligt er i strid med Miljøministeriets retningslinjer, som kommunen ifølge lokalplanen har forpligtet sig til at følge,” siger Birthe Henriksen.

