Blitzregn skæpper godt i statskassen

politi Alene i år er 853 bilister blevet blitzet af en fotovogn på Tårnvej. De mange fartbøder luner godt i statskassen, men det er ikke formålet understreger politiet.

Af Christian Valsted

Politiets fotovogn har haft travlt på Tårnvej i 2017, hvor den 21 gange i løbet af året har taget billeder af lidt for fartglade bilister.

Københavns Vestegns Politi dækker 11 kommuner og i hver kommune har ordensmagten gransket de senere års færdselsuheld. Det har resulteret i at politiet har udpeget fem særligt uheldsplagede veje i hver af de 11 kommuner, som fotovognene ofte besøger. En af de veje er Tårnvej. I år har fotovognen taget opstilling langs den trafikerede vej 21 gange med 853 blitz, bøder, klip i kørekortet og frakendelser til følge.

Hvor mange kroner der er kommet i statskassen, og hvor mange bilister der har fået klip i deres kørekort, som følge af fotovognens tilstedeværelse på Tårnvej, kan færdselspolitiet ikke oplyse. I dag må bilister køre 60 km/t på Tårnvej, og bilister der har kørt for stærkt og samtidig er havnet i fotovognens linse, kan som minimum se frem til en bøde på 1000 kroner, hvilket som minimum sender 853.000 kroner i statskassen. Nogle bilister kan have fået annulleret deres bøder, mens andre bilister kan have modtaget bøder på langt større beløb, så tallet er kun et forsigtigt skøn.

Det handler om at redde liv

I færdselspolitiet understreger vicepolitikommissær Steen Lyth, at politiet ikke skal nå bestemte økonomiske mål og at det udelukkende handler om at højne trafiksikkerhed og om at få bilisterne til at slippe foden fra speederen.

”Det handler om at reducere antallet døde og sårede. Så simpelt er det. Tårnvej er en ’uheldsvej’. Derfor har vi været og vil være ofte til stede,” siger Steen Lyth. Fotovognen stod tidligere de samme steder, men i dag er det

ikke til at vide i hvilken ende og retning at fotovognen er placeret.

”Dem der har lyst til at køre for stærkt ved aldrig helt, hvor de kan møde en fotovogn. De kan holde

alle steder,” siger Steen Lyth om indsatsen.

