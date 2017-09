Økonomisk kaos truer musikfestival

Økonomien sejler efter 'For Evigt' festerne. Foto: Oliver Klitgård Larsen

for evigt Det kan godt være, at man ikke længere kan høre musikken fra sidste måneds to kæmpekoncerter på rådhusplænen, men det økonomiske efterspil lever måske alligevel op til navnet 'For Evigt'. Inkassotrusler, manglende løn og beskyldninger om underslæb truer festivalens fremtid.

Af André Bentsen

Der er ikke meget ‘For Evigt’ over de beskyldninger om økonomisk kaos, der kaster lange skygger over sidste måneds to musikfestivaler under samme navn.

Mens festerne rent musikalsk var en kæmpe succes, står en række involverede tilbage med tomme hænder. Fra frivillige vagter, oprydere, barpersonale, madleverandører og andre

store medspillere med økonomiske interesser i festen lyder nu det samme spørgsmål: hvornår får vi vores penge? Men der er ikke nogle penge at få.

Det kludetæppe af underfirmaer, der er centreret omkring foreningen Copenhagen FM, som ikke direkte har noget med ‘For Evigt’ at gøre, mangler næsten 2 millioner kroner.

“Urealistiske mål, dårlig planlægning og sjusk med økonomistyringen,” kalder flere anonyme kilder, tæt på arrangørerne, det katastrofale resultatet.

“Underslæb,” svarer arrangørerne, der har en politianmeldelse klar mod en tidligere ansat, der angiveligt skulle have haft ansvaret for de barer, hvor man havde forventet at tjene mange penge. I hvert fald mere end de få tusinde kroner, der tilsyneladende kun er kommet ind.

Ja, millioner mere faktisk!

“Da jeg ser, hvad der er blevet omsat for, kontra hvad der er købt ind af varer, vælger jeg at indefryse, de penge vi har. Det er derfor, der er nogle små foreninger, der endnu ikke har fået deres penge, og to mindre kunstnere. Vi vil først have ro til at finde ud af, hvad der er op og ned, og hvordan, der kan mangle så mange penge fra især barerne. Samtidig har vi en formodning om, at der er en ellers betroet ansat, der har lukket rigtig mange gæster gratis ind, så hvis de også har spist og drukket gratis, så bliver det et vildt beløb,” forklarer Tanja Haddaoui.

Betaler foreningerne hurtigst muligt

Hun afviser blankt beskyldningerne om, at radioen skulle være sovset ind i rod med regninger og understreger, at man har planer om at lære af sine fejl og gentage festivalerne næste år.

“Til at starte med, vil vi forsøge at betale alle, som vi rent faktisk skylder penge, de penge som vi skylder dem. Der er nogle krav, som vi slet ikke kan anerkende, blandt andet maden, da vi kun vil betale for det mad, vi har bestilt på forhånd,” siger hun og tilføjer:

“Samtidig melder vi en person til politiet for underslæb på det beløb, som vi meget snart har klart. Det bliver omkring to millioner kroner, for det er i den størrelsesorden, det ser ud til, at vi mangler at få ind, hvis man ser realistisk på, hvor mange mennesker, der var på pladsen de to dage, og hvor meget sprut, øl og merchandices, der skulle være blevet solgt.”

‘For Evigt’ fortsætter også næste år

På den anden side af skyttegraven fortsætter forskellige mennesker, virksomheder og foreninger med at kræve penge af firmaet bag koncerterne. Et firma, der angiveligt er blevet truet med inkasso, og flere gange er blevet rygtet konkurs af personer, der mangler at få løn for deres indsats til koncerterne. Men det sker forhåbentlig ikke, siger Tanja Haddaoui.

“Vi kæmper alt, hvad vi kan og har nogle indtægter, som vi kan bruge til at betale folk og lave gode aftaler. For os er det vigtigt, vi har afviklet to gode festivaler med høj musikalsk klasse. Vi går ikke konkurs. Tværtimod bliver det endnu bedre næste år, fordi vi har lært af vores fejl nu,” siger hovedpersonen.

Hvornår får folk deres penge?

“Vi vil have betalt de små foreninger deres tilgodehavende, inden der er gået en uge.”

