Sporten kort skrevet

Der er fantelt igen på fredag, og der er Herlevs fans mere end velkommen. Foto: Ian Nielsen / arkiv

kort om sport BK Rødovre har spillet sig op på en oprykningsplads, B77 vandt målrigt lokalopgør over Islev og endnu en rødovredreng er kommet i NHLs rampelys. På fredag byder Mighty Bulls fansene fra Herlev velkommen i fanteltet og Rødovre Floorball Club har fået udtaget syv spillere til A-landsholdets bruttotrup.

Af Peter Fugl Jensen

Op på andenpladsen

Med point seks kampe i træk har BK Rødovre spillet sig op på andenpladsen, som er den ene af to oprykningspladser til Københavnsserien.

I weekenden vandt Rødovre ude mod KFB, som holder til på Kløvermarken på Amager. Martin Eisenreich scorede kampens eneste mål midtvejs i 2. halvleg, så Rødovre kunne drage hjem til Elstedvej med tre vigtige point.

På lørdag spiller BK Rødovre hjemme klokken 13, når Politiets Idrætsforening kommer på besøg. Det er meget forskelligt fra weekend til weekend, hvor stærkt et mandskab Politiet stiller op med, så det kan blive en svær kamp for træner Jon Broes tropper.

Avarta sejrede igen

Ligeledes i serie 1, men under SBU, spiller Avartas divisions-reserver og de vandt for anden weekend i træk. Denne gang gik det ud over midterplacerede Taarbæk, som blev sendt hjem til det nordlige København med et nederlag på 3-1.

Dermed spillede Avarta sig op over nedrykningsstregen.

Målrigt lokalopgør

B77 og Islev spiller i samme række i serie 2 og de to mandskaber tørnede sammen i lørdags på Valhøj Skole og hvilket herligt lokalbrag de to mandskaber bød på, krydret med masser af mål, da B77 vandt med 4-3.

Dermed ligger ‘de røde’ lunt i rækken på en fjerdeplads, efter tre sejre i træk, og er en sejr fra førstepladsen, der betyder oprykning til serie 1.

Islev ligger i den tunge ende med 6 point, men et par sejre vil hurtigt bringe dem op i midterfeltet.

Vandt uden kamp

Orient i serie 3 ligger på andenpladsen og den plads havde holdet fra Islev Skole ikke svært ved at bevare, da modstanderne Kirke Værløse, som også er bundhold, blev taberdømt uden kamp.

Herlevs fans velkommen i fanteltet

Rødovre Mighty Bulls har igen på fredag fantelt foran Rødovre Skøjte Arena og der er fans fra Herlev mere end velkommen, har Mighty Bulls meldt ud.

“Det er sådan en rigtig fanzone er, man hygger sig før kampen på kryds og tværs, synger slagsange side om side, mens sangene skylles ned med øl,” siger Claus Amondsen fra Mighty Bulls, som også er formand for de danske roligans.

Fanzonen åbner klokken 16 og lukker klokken 17.45, hvor festen flyttes ind i Arenaen. Der er live DJ i fanteltet og Superevent deltager med aktiviteter, der vil også være bordfodbold. Er man iført Rødovre Mighty Bulls eller Herlev Eagles fantøj får man tilbud på fadøllene.

I NHLs rampelys

Endnu en rødovrdreng er i NHLs søgelys. Det er den 24-årige Mathias Bau Hansen, som er opvokset i Rødovre og har spillet i RSIK i sin ungdomstid. Han nåede 73 kampe for Mighty Bulls før han skiftede til Malmö og senere spillede tre sæsoner i Frederikshavn. I denne sæson prøver den høje, men alligevel teknisk stærke, danske landsholdsspiller lykken i Nordamerika. Han har skrevet kontrakt med AHL-klubben Hershey Bears, som er farmerklub for NHL-klubben Washington Capitals, der har haft med på træningscamp. Det er gået så godt, at han fik en træningskamp med landsmanden Lars Eller og resten af stjernerne fra Capitals. Ifølge de amerikanske medier gik det godt, men Bau Hansen starter alligevel sæsonen i AHL.

Syv på landsholdet

Rødovre Floorball Club er flot repræsenteret i den danske A-landsholds bruttotrup. Tre backs er udtaget, nemlig Marko Krogsgaard, Claus Nisbeth og Jannik Trolle Wede, mens fire forwards fra RFC er udtaget. Det er Nicolai Børner, Jannik Dalkvist, Andreas Kleczewski og Emil Kristensen.

Truppen samles i oktober, inden den endelige udtagelse, når Danmark skal spille to træningskampe, der spilles den 4.-5. november, i Sønderborg, hvor Tyskland kommer på besøg.

