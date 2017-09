Dhaqane: Forældrene skal på banen

Forældre med børn på kanten, skal klædes på til at tackle deres børn, mener Ahmed Dhaqane, der derfor har etableret et forældrenetværk. Foto: Brian Poulsen

forældre skal hjælpe hinanden: Politiker Ahmed Dhaqane ser for mange unge, der dropper uddannelse, hænger ud med de forkerte og generelt balancerer på kanten af samfundet. Derfor har han nu etableret en netværksgruppe, der skal klæde de unges forældre på til udfordringen med at få dem tilbage på rette spor.

Af Christian Valsted

Den socialdemokratiske lokalpolitiker Ahmed Dhaqane har, som mangeårigt medlem af Kommunalbestyrelsen, fulgt og støttet byens unge i at få en uddannelse og et arbejde. Han kalder det selv for en politisk mærkesag, og lige netop derfor er han i øjeblikket bekymret. For aldrig før har han oplevet, at så mange unge er på vej ud af det forkerte spor.

Han har ingen konkrete tal, der bakker hans påstand op, men han bliver kontaktet af stadig flere forældre, der deler samme bekymring.

”Jeg har oplevet en stigning i antallet af unge, der hænger ud på gadehjørnerne og foretager sig ting, de ikke burde. Jeg ser mange af de unge mennesker i Kærene og på Fortvej, og jeg taler med mange af de forældre, der har svært ved at styre deres sønner og som er bekymrede for, om de er på vej ud i kriminalitet,” siger Ahmed Dhaqane. Derfor har han taget initiativ til at etablere et forældrenetværk, hvor forældre kan mødes med andre forældre og udveksle erfaringer og på den måde blive klædt på til at få deres børn tilbage på rette spor.

Forældrene kan godt

Ahmed Dhaqane understreger, at langt de fleste unge klarer sig selv og gør det rigtig godt. Han føler sig overbevist om, at unge, der hænger ud i de forkerte miljøer og ikke kan få tiden til at gå, sagtens kan hjælpes.

”Og her skal forældrene på banen. Derfor har jeg startet et forældrenetværk, hvor forældre til udsatte unge kan mødes, udveksle erfaringer og stå sammen om at give deres børn en bedre fremtid,” siger Dhaqane. Han fortsætter:

”Nogle af de unge kommer fra socialt udsatte familier, andre kommer fra indvandrer- og flygtningefamilier, hvor forældrene måske aldrig har forstået ret meget af det danske samfund. I netværksgrupper kan forældrene, måske i samspil med nøglepersoner fra politiet og SSP, få de rigtige værktøjer. Jeg tror, det er forældrene, der skal hjælpes deres børn,” siger Dhaqane, der planlægger at afholde første netværksmøde i september.

