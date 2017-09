Frihed til forskelligheder er en demokratisk grundværdi

Kvinder med Kant I kampen om førertrøjen i at være strammest i udlændingepolitik, overser politikkere at deres ’nødløsninger’ er med til at undergrave frihedsrettighederne – såsom retten til selvbestemmelse. Tvangsassimilering af etniske og religiøse minoriteter er ikke kun et opgør med de demokratiske grundværdier, men også et opgør med respekten for vores forskellighed og sameksistens.

Af Nilofer Abbasi

Integrations -og danskhedsdebatten kører i øjeblikket for fuld ræs. Asylstramninger bliver fejret med kager på Christiansborg. Alt imens politikerne, fra den ene side, har travlt med at fortælle om udfordringerne med finansieringen af velfærdsstaten pga. indvandrere og flygtningenes omkostning for samfundet. Mens de, på den anden side, giver skattelettelser til direktørerne. Ind imellem, i skyggen af danskhedsdebatten, råber politiet, syghusene og uddannelsesinstitutionerne om manglende personale og stressende arbejdsforhold, som følge af besparelser.

Integration eller assimilation?

Alligevel sættes hastigheden op i den endeløse danskhedsdebat. Efter septembers-tørklædedebat er tiden nu kommet til integrationsdebatten – eller rettere sagt, assimilations-ræset. I forrige uge var socialdemokraternes, Mattias Tesfaye, samt Dansk Folkepartis, Martin Henriksen ude at argumentere for assimilation af indvandrere og flygtninge. Sagt med andre ord, skal især den muslimske minoritet opgive egne kulturelle, religiøse og politiske overbevisninger til fordel for majoritetens vaner og holdninger.

Det er ikke længere nok med strukturel tilpasning – såsom at kunne beherske sproget, mestre uddannelsessystemet, være på arbejdsmarkedet og have et demokratisk sindelag. Nej, du skal helt og aldeles fralægge dig egen kulturel identitet og baggrund, før du muligvis kan blive medlem af ”danskerklubben”. Selv dér, må du affinde dig i at blive kategoriset som f.eks. 2-3g’er, efterkommer og tosproget.

Assimilation undergraver demokratisk værdigrundlag.

Dansk bliver jeg nok aldrig, selvom jeg er udstyret med et rødbedefarvet pas. For ifølge DF, har mine forældre ikke den ’rigtige’ etnisk baggrund. Og dét kan jeg snildt leve med, for min danskhed har hverken brug at blive anerkendt af Tesfaya eller Henriksen.

Dog kan jeg ikke leve med, at vores frihedsrettigheder systematisk bliver indskrænket. Tvungen assimilation er lig med et farvel til den enkelte borgers ret til selvbestemmelse, ret til ytringer og trosfrihed. At kræve assimilation vil betyde at den enkelte borger skal give køb på noget af det, som er det mest dyrebare i vores demokrati – vores frihed. Frihed til at være den vi ønsker. Ønsker vi at styrke demokratiet skal vi insistere på mere uddannelse og dialog.

