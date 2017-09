RFC sejrede i Århus

Jannik Dalkvist stod bag to målgivne afleveringer i Århus. Foto: Brian Poulsen/arkiv

floorball Rødovre Floorball Club storsejrede i premierekampen, da syv forskellige målscorere fandt vej til netma-skerne i 1-7 sejren.

Af Flemming Haag

Rødovre Floorball åbnede den nye sæson med udekamp mod oprykkerne fra Aarhus FK. Det var RFCs første kamp i turneringen, mens Aarhus allerede havde spillet to kampe, mod henholdsvis Frederikshavn Blackhawks og Skanderborg Kill.

Det er ikke den bedste start oprykkerne har fået på turneringen, da det var blevet til to nederlag, med en samlet målscorer på 9-30.

Tog til Aarhus med en smal trup

Rødovre FC tog til Aarhus med kun 10 markspillere og to målmænd, da truppen er ramt af en del skader.

Det blev en noget nervøs første periode, ifølge sportschef Esben Larsen:

”Vi skulle et kvarter ind i kampen, før det lykkedes os at komme foran. Marko Krogsgaard scorede på Jannik Dalkvists pasning, og det blev 0-2, to minutter senere, da Frederik Kobberup bragte os foran kort før pausen. Vi var klart mest på bolden,” fortæller sportschefen:

”Men vi fik ikke vist det helt gode spil,” tilføjer han.

God anden periode

”Vi kom meget bedre ud til anden periode, og styrede kampen fuldstændig. Kun manglende skarphed betød, at vi kun fik scoret en gang. Andreas Kleczewski slog Jannik Dalkvists pasning i mål, kort inde i anden periode, og det virkede som om, at det kun var et spørgsmål om tid, før hjemmeholdet var knækket,” vurderer sportschefen.

Hurtige scoringer i starten af tredje periode

”Vi fortsatte det gode pasningsspil fra starten af tredje periode, og med scoring af Jeppe Juul Justesen, Mikkel Godtfredsen og Marek Valachovic, efter fem minutters spil i tredje periode, var vi foran 0-6. Med Nikolai Børners scoring til 1-7, kunne vi køre en sikker sejr hjem,” siger Esben Larsen, som glædede sig over 17-årige Rasmus Bømervangs debut samt 16-årige Oliver Have, som kom på mål i tredje periode. Begge gjorde en god figur,” mener Esben Larsen.

Næste kamp

Rødovre FC spiller hjemme på lørdag den 30. september klokken 15:30 mod Sunds Seahawks i Rødovre Stadionhal.

Det bliver en anderledes opgave, der venter mod Sunds Seahawks, som sluttede på fjerdepladsen i sidste sæson, og har vundet over de danske mestre fra Benløse FC i indeværende sæson.

Der er gratis adgang til kampen mod Sunds Seahawks.

