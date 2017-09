Hattrick i nederlag

Christina Damm Hamann scorede fem mål EH Aalborg, men det rakte ikke til point. Foto: Ian Nielsen / arkiv

håndbold RHs håndbolddamer har fortsat de første point til gode, efter endnu et nederlag til et nordjysk mandskab. Dermed har Rødovre tabte tre ud af de første tre kampe og ligger sidst i 1. division.

Af Flemming Haag

Rødovres håndbolddamer i første division, havde søndag eftermiddag besøg af EH Aalborg, som forventes, at blande sig i den absolutte topstrid. Det er endnu ikke lykkedes for hjemmeholdet at spille sig til point, efter de første to spillerunder, og der venter en svær kamp mod Nordjyderne, som med en sejr over Fredericia HK har sikret sig de første to point.

Christina Damm Hamann, lagde ud med RHs to første scoringer, til henholdsvis 1-0 og 2-4, da der var spillet syv minutter. Ti minutter senere reducerede Katarina Juul Hansen til 3-9 og med to scoringer af Amalie Rasmussen blev det 5-10 og 6-10.

Fem minutter inden pausen reducerede Sôna Posivakova til 7-10, og Rebekka Sejdenfaden scorede fra stregen til 8-12 kort før pausen, inden gæsterne lukkede første halvleg af, og kunne gå til pause med en sikker 5-måls føring 8-13.

God åbning på 2. halvleg

Amalie Rasmussen gjorde det til 9-13 på straffekast kort inde i anden halvleg, hvorefter unge Katrine Clasen med to scoringer, fik reduceret til henholdsvis 10-13 og 11-14.

Det blev 12-15 ved Christina Damm Hamann, og umiddelbart efter reducerede Katrine Clasen med sin tredje scoring til 13-16 og Anna Stensbøl skabte fornyet spænding, da hun midt i halvlegen reducerede nordjydernes føring til 14-16.

Herefter tog gæsterne en Team time out, og det resulterede umiddelbart efter i en scoring, men Amalie Rasmussen reducerede på endnu et straffekast til 15-17. Det blev 15-19, før Katarina Juul Hansen gjorde det til 16-19, da der resterede ti minutter af kampen.

Hjemmeholdets to mest markante spillere i dagens kamp, Christina Damm Hamann og Katrine Clasen delte hjemmeholdets sidste fire scoringer mellem sig, til henholdsvis 17-20, 18-24, 19-25 og kampens sidste scoring af Katrine Clasen til 20-25.

RHs håndbolddamer har, efter de tre første kampe, endnu deres første point til gode. Lørdag venter der endnu en svær opgave, i udekampen mod Hadsten Håndbold, som i deres to kampe har fire point, efter sejre over Skanderborg og SønderjyskE.

Næste kamp

Lørdag den 7. oktober klokken 13.30 ude mod Hadsten Håndbold i Vestjysk Bank Arena.

