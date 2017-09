Kynismen til forskel

Avarta blev effektivt stoppet af HIK. Foto: Brian Poulsen / arkiv

fodbold Avarta tabte hjemme 0-2 til Hellerup, hvor kynismen foran mål endte med at blive afgørende. Avarta har fire point op til Middelfart på førstepladsen og det snerper til omkring stregen.

Af Mike Hjulmand

De grønne havde, for anden weekend i træk, hjemmekamp, og der var forventninger om en spillemæssig bedre oplevelse end sidste weekend.

Indledningen var god for hjemmeholdet. Offenberg med første gode mulighed til Avarta, men bolden gik forbi gæsternes mål. De grønne kombinerede godt på midten og sendte flere gode forsøg mod HIKs mål, men uden held.

Et hjørnespark til udeholdet, efter godt en halv time, blev omsat til en føring til Hellerup. Avartas keeper Nicolai Bjerregaard appellerede for frispark, dog uden held.

Avarta fortsatte deres spil op gennem midten og ud på kanten, et af angrebene endte med en bold i feltet og Offenberg satte hovedet på. Chancen blev afværget, da gæsternes keeper Esben Madsen hev en helt vanvittig flot redning frem og sendte bolden på overliggeren. Måltavlen stod forsat på 0-1, da de to hold gik til pausen.

Målene manglede atter

Benny Galls tropper forsatte med det samme spil og prøven på at kunne spille sig frem til de store målchancer.

Simon Ustrup stod bag en god afslutning, men igen var gæsternes keeper varm, da han diskede op med endnu en flot redning.

Kampen blev blot endnu mere med mundvigen ned ad for Avarta, da Hellerup kort før lukketid satte 2-0 målet i kassen, og Avarta tabte for anden weekend i træk.

Benny Gall er også meget konsekvent i hans svar. Han synes, hans mandskab kun manglede en ting i dag:

”Målene,” lød det ultra kortfattet fra cheftræneren.

Avarta indtager nu rækkens fjerdeplads, med fire point op til førerholdet Middelfart.

