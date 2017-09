Marginalerne imod tyrene

Montgomery var syg, og ikke med i udekampen mod SønderjyskE. Foto: Ian Nielsen / arkiv

ishockey Mighty Bulls cheftræner Magnus Bogren ærgrer sig over nederlaget i SønderjyskE. ”Jeg synes, det er en jævn kamp, hvor vi har marginalerne mod os.”

Af Peter Fugl Jensen

Rødovre Mighty Bulls har kun opnået fire point efter fem runder, men alligevel er der masser af optimisme at spore i truppen og hos træner Magnus Bogren, efter 4-1 nederlag til SøndejyskE, der deler førstepladsen i ligaen med Herning.

”Jeg synes, vi gør det godt og det er en jævnbyrdig kamp. I 1. periode er vi lidt hårdt ramt, og bliver sat under pres, men ellers er det en jævnbyrdig kamp, hvor vi har marginalerne mod os,” mener Bogren. Han fortsætter:

”Defensivt spiller vi igen med stor tålmodighed i spillet, og det er positivt og noget vi skal fortsætte med. Vi havde igen Jon på mål, og han stod en god kamp.”

Rødovres lynhurtige keeper havde 26 skud mod sig, hvilket statistisk viser en solid defensiv af Mighty Bulls, der måtte undvære to vigtige brikker i defensiven.

”Både Kevin Montgomery og Kasper Jensen lå hjemme i sygesengen, så jeg havde Karl Viktor Høgsted, fra 1. divisions-truppen, med som sjette back og alle gjorde det godt. Ja, faktisk hele holdet viste en god karakter, attitude og vi spillede god ishockey. Med tanke på, vi havde 2-3 skud på stolperne, så har jeg en ærgrelig følelse lige nu, for jeg synes, vi havde fortjent at få point med hjem.”

”Derfor er der også en masse positivt at tage med til næste kamp, som er mod Hvidovre. Det er et hold, som ligger under os i tabellen, så det er en meget vigtig kamp for os. Vi skal gå efter at vinde, men spiller vi, som vi har gjort i de to seneste kampe, og søger vi heldet, så tror jeg på, vi vinder over Hvidovre,” siger Magnus Bogren, hvis tropper igen holdt nullet i boxplay.

