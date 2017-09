Få gratis burgere hver uge i et år

Den amerikanske kendis og hotelarving Paris Hilton, billedet, har tidligere været reklamesøjle for Carl’s Jr. Restauranten er den femtestørste i USA og fra den 28. september kan kunderne i Rødovre Centrum også sætte tænderne i flammegrillede burgere. Foto: Presse

godt køtilbud Så er der godt nyt til madglade burgerentusiaster. Burgerkæden Carl’s Jr. åbner i Rødovre Centrum med et festtilbud, der er værd at ligge i kø for. De 50 første kunder får nemlig gratis burgere i et helt år.

Af Christian Valsted

Rødovre Centrum har mange spisesteder, men en decideret burgerbar for fastfood hungrende kunder har været en mangelvare siden McDonalds for 15 år siden lukkede deres restaurant på Festpladsen.

Ventetiden er imidlertid snart forbi, for når centeret torsdag den 28. september indvier den nye afdeling ’Krystallen’, står den amerikanske burgerkæde Carl’s Jr. klar med flammegrillede burgere og åbne arme til centerets kunder.

”Kombinationen af et spændende, amerikansk koncept, friske råvarer og ekstra god service er virkelig noget, gæsterne har taget til sig. Derfor glæder vi os meget til at åbne en Carl’s Jr. i Rødovre, som længe har ventet på en ny burgerrestaurant,” siger Oom Phrueksarat Andersen, restaurantchef i Carl’s Jr. Rødovre, der de seneste tre år har arbejdet i Carl’s Jr. i Skalborg.

Ét år med gratis burgere

Og åbningen af Carl’s Jr. kan godt gå hen og blive lidt af et tilløbsstykke.

For at skabe ekstra hype omkring burgerrestaurantens åbning, har burgerkæden nemlig valgt at udlodde kuponhæfter til de første 50 gæster i køen, som på åbningsdagen køber en menu. Kuponhæfterne kan bruges til at indløse én gratis burger om ugen i et helt år.

”Det har vist sig at være et stort tilløbsstykke, hver gang vi åbner en Carl’s Jr. Vi har tidligere set, at gæsterne har ligget i kø i op til 22 timer for at være blandt de første. Det er et meget godt tegn på, at danskerne har taget virkelig godt imod Carl’s Jr., siger Michael Hald, der er Head of Franchise i Dansk Supermarked Group.

Store forventninger

Burgerrestauranten i Rødovre Centrum er en speciel restaurant for Carl’s Jr. Det er nemlig blot den anden restaurant i Nordeuropa, som får en selvstændig placering, og som dermed adskiller sig fra de øvrige restauranter, der ligger i forbindelse med hypermarkedet Bilka.

Derfor er der da også store forventninger til åbningen.

”Det er vores blot anden stand alone-restaurant i et center. Restauranten har en rigtig god beliggenhed og ligger lige ved en af de store indgangsveje fra p-kælderen og har plads til ca. 130 gæster. Rødovre Centrum er samtidig et af Danmarks største shopping centre med mange besøgende, og vi har derfor store forventninger til, at Carl’s Jr. vil blive et populært spisested, når de handlende skal kombinere indkøbsturen med en spisepause,” siger Michael Hald.

