Vind koncert med bandet uden piger

Der er ingen piger i Sonja Hald - til gengæld har de en lummer banjospiller, der er single.

Konkurrence De har turneret med både Magtens Korridorer og Kim Larsen og vundet Karrierekanonen. Fredag aften er Sonja Hald klar i Viften – og du kan komme med helt gratis, hvis du vinder i vores koncertkonkurrence.

Af André Bentsen

Nej, der er ikke en forsanger, der hedder Sonja Hald, og nej hun er ikke en pige, som de dygtige musikere i bandet af samme navn alle har forelsket sig i.

Forsangeren hedder egentlig Jonas Dahl, og man skal ikke være særlig meget Robert Langdon-fan for t regne ud, at bandnavnet er et anagram.

”Men der har været mange løgnhistorier om Sonja,” understreger Mikkel Aagaard fra bandet på en måde, så man alligevel kommer i tvivl, om den med anagrammet nu også holder vand.

Vi dropper badevingerne og kaster i stedet ud i en konkurrence, hvor tre personer kan tage deres bedste eller værste ven med til koncerten helt gratis.

Det eneste man skal gøre er at skrive på vores Facebookside, hvem man gerne vil have med ind, så deltager man automatisk i lodtrækningen om de 3×2 billetter, der finder sted klokken 12 på fredag.

Og der er noget at se frem til. Sonja Hald har nemlig droppet facaden. Har smidt sminke, jokes og parader ud af vinduet. Tilbage står fem gravalvorlige familiefædre: Det er nu slaget står, og det er ikke for tøsedrenge.

Det er folkrock som da mor røg pibe og far havde page, blandet op med alt hvad der er galt på internettet, ukuelig optimisme og bundløs gæld. Sarte sandheder og letsindige løgnehistorier om verden set præcis otte km syd for Skive ringvej.

”Vi har haft et år med rigtig mange koncerter, og ved præcis, hvad det kræver at levere et show, der ikke lader Hausgaard noget tilbage på humorsiden, men som samtidig er en rockkoncert, hvor alle altid bliver glade uanset hvem de er,” fortæller bandets selvudråbte talsmand, Mikkel Aagaard.

Til pigerne lover han samtidig en lummer banjo-spiller, som efter sigende skulle være lige så single som bandet er topklar til at trykke den af live.

”V er et dansksproget energisk folk-rock band. Det fås ikke bedre,” siger han selvsikkert.

Bandets numre bygges da også op om selvsikre guitarer, som dengang radioen stadig spillede rock. Trommer der aldrig har hørt om elektronik. Dansk lyrik i verdensklasse leveret af fem gutter, der både kan flyve højt og holde fødderne på jorden samtidig.

