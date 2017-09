Tre generationer samler ind sammen for Røde Kors

Den 1. oktober er der igen indsamling med Røde Kors. Foto: Røde Kors

Indsamling Intet giver dig mere hygge og bedre samvittighed end en gåtur med din datter og dit barnebarn. Slet ikke hvis, du samtidig samler ind for Røde Kors, som Marianne.

Af André Bentsen

De bedste samtaler får man, når man går fra hus til hus,” fortæller Marianne Schjøtler, der giver sine gåture med datteren og barnebarnet ekstra mening ved at tage en indsamlingsbøsse med.

Annonce

”Der er afsat god tid. Ingen skal skynde sig. Der er ro til at komme lidt mere under overfladen i samtalen, end når alle i familien er samlet. Større nærhed. Og så kan vi jo passende tale lidt om, hvordan børn har det i andre lande og hvordan man kan hjælpe dem,” siger Marianne Schøtler og tilføjer:

Formanden for den lokale Røde Kors afdeling er sikker på, at der kommer mange gode samtaler indenbords iløbet af indsamlingsdagen, der i år falder den 1. oktober.

”Det er vigtigt, at danske børn ved, at de er privilegerede og bor i et godt land. At det bestemt ikke er en selvfølge at kunne gå i skole, drikke vand fra vandhanen og ikke opleve sult. Vi har det godt i Danmark i forhold til mange andre lande,” siger hun og uddyber:

”Nogle steder, hvor vi ringer på, vil man gerne høre mere om Røde Kors, og der er tit en venlig kommentar til vores indsamling.”

Mange kender allerede til Røde Kors butikken på Rødovrevej men ved ikke, at der lokalt hjælpes med forskellige aktiviteter som bl.a. vågetjeneste, cykeltræning og lektiehjælp.

Som indsamler man får man tildelt en rute, og det kan være i en anden del af Rødovre, end der hvor man plejer at komme. Det kan være en hel ny oplevelse at se andre gader, parker, butikker mm end de sædvanlige.

Og som Marianne siger; ”Så kan man jo blive inspireret til en gå- eller cykeltur i en anden del af Rødovre.”

Lotte håber, at mange Rødovre borgere ligesom Marianne også vil få lyst til at gå en tur ved landsindsamling den 1. oktober, og tilføjer, at der mere end nogen sinde er brug for nødhjælpen fra Røde Kors i verdens brændpunkter lige nu særligt Syrien, Yemen og Østafrika. Du kan få mere at vide og tilmelde dig hos aktivitetsleder for indsamlingen Cynthia E.D. Rivera tlf. 27 33 98 85 eller mail:cynthiadiri@hotmail.com.

kommentarer