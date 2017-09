Team Rødovre øger kvaliteten

Borgmester Erik Nielsen byder Team Rødovres medlemmer velkommen. Foto: Ian Nielsen

Team Rødovre Når vi taler med modtagerne af Team Rødovres penge, så går det kærkomne tilskud oftest til et kvalitativt løft i hverdagene.

Af Peter Fugl Jensen

Man kan mærke luften sitre af spændte forventninger, når borgmester Erik Nielsen skal til at uddele Team Rødovres penge til eliteidrætten i Rødovre, altså en gave fra det lokale erhvervsliv til idrætten.

”Formålet med Team Rødovre er, at støtte og udvikle kommunens eliteidræt gennem økonomisk hjælp, men samtidig sikre, at det sker på en social og samfundsmæssig forsvarlig måde. Det er også bestyrelsens intention med uddelingen, at støtten skal gøre en forskel, og dermed ikke indgå i en daglig drift,” pointerede borgmesteren.

Erik Nielsen fortalte, hvorfor man fik tilskud og hvor store beløb, der var tale om. Desuden vil nogle af pengene kun blive udbetalt mod opnåede sportslige resultater.

Sepp Piontek stod for et underholdende, og til tider hylende morsomt, foredrag.

Rødovre Håndboldklub

Erik Nielsen:”Sidste år havde klubben en målsætning om, at damerne skulle vinde 2. division øst. Damerne levede op til målsætningen. De vandt 2. division og spiller i dag i 1. division.

Målsætningen er, at damerne skal fastholde pladsen i 1. division. Klubben har også fastholdt sine bedste trænere og samtidig tiltrukket nye, som kan medvirke til at hæve niveauet.

RH var repræsenteret ved spillerne Katarina Juul Hansen og Rebekka Sejdenfaden.

Klubben har yderligere tilknyttet 3 specialister. En udviklingskonsulent, en fysisk træner og en målmandstræner. Fundamentet for yderligere udvikling er dermed på plads.

Samtidig vil klubben fortsat fokusere på at udvikle egne unge spillere. Team Rødovre vil gerne støtte op omkring klubbens målsætning og vi håber, at vores støtte vil hjælpe klubben godt på vej til at nå målet.

Støtten er på 100.000 kroner og en bonus på 50.000 kroner, hvis damerne fastholder pladsen i 1. division.”

Green Entertainment – Avartas 1.hold

Erik Nielsen:”Det er fodboldklubben Avartas målsætning igen at slutte blandt de fire bedste hold i 2. divisions pulje 2, som til foråret skal spille om oprykning til 1. division.

Klubben nåede denne placering sidste sæson og ligger p.t. helt i toppen af 2. division… eller næsten efter weekendens nederlag.

Samtidig har klubben nået et af de store mål – at blive kontraktklub. Avarta vil fortsætte arbejdet med at udvikle egne talenter på U21 holdet, som har gjort det fremragende de sidste sæsoner. Team Rødovre vil meget gerne støtte op omkring denne målsætning og yder en støtte på 125.000 kroner og en bonus på 50.000 kroner, hvis holdet slutter i top 4 i 2. division.

Fra Green Entertainment er det Flemming Sørensen og Bent Thomsen.

Sportschef Per Thomsen: ”Vi er meget tilfredse og glade for pengene, og at der ligger noget præstationsorienteret i beløbet. Det er helt på sin plads med beløb af denne størrelse. Pengene skal komme til gavn for hele holdet, eksempelvis til en massør, hjælpetræner eller, hvad der nu engang kan være behov for. At vi får et så flot beløb i år er et rygklap til os om, at vi gør det godt, så vi er meget glade.”

Rødovre Floorball Club

Erik Nielsen: ”Klubben har været gennem et generationsskifte og det er utrolig flot, at RCC i sidste sæson nåede helt frem til at spille finalen om det danske mesterskab.

Der arbejdes målrettet på at fastholde positionen, som en af Danmarks stærkeste og bedste floorball klubber.

Med klubbens nye træner suppleret med landsholdsspilleren Marco Krogsgaard, to holdledere, en massør, en sportschef og med oprettelsen af et eliteudvalg, har klubben etableret en yderst fornuftig organisation omkring eliteholdet

Team Rødovre vil meget gerne støtte op omkring klubbens målsætning og gode elitearbejde med 75.000 kroner.”

Bestyrelsesmedlem Niels Schjerlund. Nielsen og formand Lone Henriksen med checken på 75.000 kroner.

Rødovre Floorball Clubs sportschef Esben Larsen: ”Vi har opbygget en eliteorganisation omkring 1. senior, U17 og U20, så vi står stærkt til fremtiden. Vi er også stolt af, vi har syv i A-landsholdets bruttotrup, og fem på U19-landsholdet, som skal til Canada og spille VM om to år. Fra vores U20 hold har vi pt. 3-5 spillere oppe på ligaholdet. Det er positivt og viser, vores arbejder går i den rigtige retning,” siger Esben Larsen og kommer ind på klubbens målsætninger:

”Vi går efter at vinde pokalturneringen og ligaen for eliteholdet, samt at U17 og U20 kvalificerer sig til Finale 4. Ellers håber vi, at vi igen kan tage til Sverige for at optimere vores betingelser op til sæsonen, som vi har gjort i går, og det skal nogle af pengene bruges til, så det er vigtigt for os, at vi får penge fra Team Rødovre,” vurderer Esben Larsen.

Rødovre Mighty Bulls

Erik Nielsen: ”Rødovre Mighty Bulls har været igennem en meget vanskelig sæson. Direktøren blev alvorligt syg og arbejdet måtte varetages af få medarbejdere. Direktøren er efterfølgende fratrådt.

Samtidig blev klubbens cheftræner tilbudt jobbet som sportschef for Dansk Ishockey Union. Cheftræneren fratrådte derefter sin stilling i Mighty Bulls midt i sæsonen.

I dag har klubben fået ny direktør. Der er ansat en fuldtids sponsorsælger – det er bl.a. et af de områder, hvor Team Rødovre har givet klubben støtte.

Organisationen er på plads og klubben kan koncentrere sig om at udvikle holdet og målsætningen for igangværende sæson er en plads i kvartfinalerne.

Kaptajn for MIghty Bulls Morten Andreasen og direktør Bjørn Sørensen modtog checken.

Holdet bygges primært omkring danske spillere, hvoraf hovedparten er udviklet i RSIK. Team Rødovre vil gerne støtte klubbens målsætning med 200.000 kroner samt en bonus på 75.0000 kroner, hvis holdet kvalificerer sig til kvartfinalerne, samt yderligere en bonus på 75.000 kroner, hvis klubben når semifinalerne.”

Direktør for Rødovre Mighty Bulls Bjørn Sørensen: ”Det er flere penge, end vi havde regnet med, og vi skal gøre vores bedste for at få udbetalt hele beløbet. Det er en super måde at gøre det på, at man bliver belønnet efter præstation. For os er Team Rødovre et super initiativ, og jeg er sikker på, der kommer flere sponsorpenge på den lange bane, så det er godt for sporten i Rødovre på alle plan. Så vi er meget tilfredse hos Mighty Bulls.”

Tobias Hyttel

Erik Nielsen: ”Tobias Hyttel har en langsigtet målsætning, at komme til de olympiske lege i 2020 og kæmpe om medaljer – gerne en guldmedalje. Dette kræver, at Tobias udtages som junior kæmper, da Tobias først bliver senior i 2020. Det langsigtede mål er OL 2024, hvor han er 22 år.

Taekwondo-kæmperen Tobias Hyttel venter på at blive kaldt op på scenen og modtage 20.000 + 10.000 + 10.000 kroner.

Tobias er nu juniorkæmper og hans mål for 2018 er kvalifikation til Verdensmesterskaberne og junior OL.

Team Rødovre vil gerne støtte op omkring Tobias målsætning for 2018.

Støtten gives til en træningslejr med 20.000 kroner samt 10.000 kroner, hvis han kvalificerer sig til VM og 10.000 kroner for kvalifikation til Junior OL.”

Rødovre Skøjte- og Ishockey Klub

Erik Nielsen: ”RSIK er meget stærke på udvikling af talenter. Hvert år vinder klubben danske mesterskaber og hovedparten af spillerne på Mighty Bulls elitehold er udviklet i klubben.

Hvis denne udvikling skal fastholdes og gerne forbedres, skal organisationen omkring holdet styrkes.

Klubben vurderer det derfor som en nødvendighed, at øge fokus og initiativer indenfor det sportspsykologiske og det skadesforbyggende område med fast tilknyttet personale.

Team Rødovre vil gerne støtte op omkring denne styrkelse af organisationen med 40.000 kroner.”

RSIKs formand Torben Bergholt trykker hånd med borgmester Erik Nielsen, mens sportschef Thomas Madsen, blå skjorte, er på vej op på scenen.

Formand for RSIK Torben Bergholt: ”Vi har en intention om at sætte fokus på den mentale del, så vi vil ansætte en mental træner. Vi har eksempelvis spillere på landsholdet, som pludselig ikke holder vanlig standard. Det skyldes jo ikke, de er blevet dårligere ishockeyspillere fra den ene uge til den næste, men mere oppe i hovedet.”

”I dag er de unge enormt pressede. Ud over skole og sporten, så er der sociale medier og en generel hektisk hverdag. De skal simpelthen lære at sætte sig ned og fokusere. Desuden har nogle måske misforstået deres rolle i en tidlig alder, og skal guides i den rigtige retning af en professionel,” siger Torben Bergholt.

Hwarang Taekwondo Klub Rødovre

Erik Nielsen: ”Team Rødovre har de sidste 3 år støttet etableringen af et udviklingscenter i samarbejde med Hwarang og Taekwondo forbundet. Hwarang har i den periode haft en meget stærk udvikling af elitearbejdet, som har smittet positivt af på udviklingen af de mange store talenter i klubben.

Formand for Hwarang Taekwondo Klub Rødovre, Tarik Setta, med blomster og check.

Hwarangs langsigtede mål er, at alle på Elite-kampholdet skal kunne gøre sig gældende til G-stævner (world ranking).

Målet for den kommende sæson er, at alle på Elite-kampholdet kommer i top 3 til DM og NM.

Klubben forventer desuden at få minimum to kæmpere udtaget til slutrunder. (EM, VM og junior OL). Team Rødovre vil gerne støtte op om denne målsætning med 40.000 kroner.”

Islev Taekwondo Klub

Erik Nielsen: ”Islev Taekwondo er en meget stærk klub indenfor poomsae. Klubben deltager hvert år i nationale og internationale stævner og henter ofte medaljer og mesterskaber med hjem.

Klubben vil udvikle medlemmerne yderligere ved at hente kompetencer udefra og på den måde at give træningen større diversitet. Der er blandt andet indgået aftaler om at træne sammen med venskabsklubber. Processen er dynamisk, og klubben vil blive ved med at udvikle sig og sætte nye mål.

Susan Yon Rimbæklund og Ann Oxfeldt Olsen med beviset på, at Islev Taekwondo Klub modtager 25.000 kroner.

Målsætningen er at have otte udøvere med til VM i 2020, dette mesterskab afholdes i Vejle.

Team Rødovre vil gerne støtte klubbens arbejde og målsætning med 25.000 kroner.”

Af støttereglerne for Team Rødovre ordningen fremgår det:

at der ikke uopfordret kan søges om støtte

at der skal foreligge en nærmere redegørelse for elitemålsætningerne, en handlings- og tidsplan samt en økonomisk oversigt, der realistisk lægger op til målsætningerne

at der ikke kan forventes støtte til projekter og tiltag, som ligger inden for foreningens almindelige drift, men alene til eliteorienterede aktiviteter og

at Team Rødovre følger tæt op på forløbet og realiseringen af målsætningerne.

