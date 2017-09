Rødovres eliteklubber fik støtte

Rødovres idrætselite med beviset på støttekronerne. Foto: Ian Nielsen

team rødovre Team Rødovre uddelte 895.000 kroner til ni forskellige modtagere. Mest forgyldt blev Rødovre Mighty Bulls, som fik 200.000 kroner, men har mulighed for at få yderligere 150.000 kroner.

Af Peter Fugl Jensen

”Team Rødovre er en succes,” sagde borgmester Erik Nielsen blandt andet i sin tale onsdag aften, da Team Rødovres 22 medlemmer fra erhvervslivet og Rødovre Kommune uddelte 895.000 kroner til elitesporten i Rødovre.

”Det er min vurdering, det er et økonomisk supplement, som kan mærkes og bruges til noget i eliteklubberne. Det er vigtigt, vi har lokalt erhvervsliv med interesse for sport,” sagde borgmesteren, som takkede medlemmerne fra erhvervslivet og tilføjede:

”At I så også giver et godt netværk kombineret med mange gode og hyggelige timer sammen gør, at jeg altid ser frem til arrangementer med Team Rødovre.”

Velkomsttalen blev fulgt op af et underholdende foredrag af den legendariske landstræner Sepp Piontek, som fortalte hyldende morsomme anekdoter fra tiden som landstræner.

De gode historier blev efterfulgt af en fremragende middag tilberedt og serveret af det gode køkken fra Skovly.

Herefter blev det tid til uddelingen af de 895.000 kroner, som blev fordelt på:

Rødovre Håndboldklub: Kr. 100.000 + kr. 50.000 hvis holdet forbliver i 1. division.

Green Entertainment / BK Avarta: Kr. 125.000 + kr. 50.000, hvis Avarta slutter foråret i top 4.

Rødovre Floorball Club: Kr. 75.000

Rødovre Mighty Bulls: Kr. 200.000 + kr. 75.000 hvis holdet når kvartfinalerne + kr. 75.000 for en semifinaleplacering.

Tobias Hyttel: Kr. 20.000 til træningslejr + kr. 10.000 for kvalifikation til VM + kr. 10.000 for kvalifikation til junior OL.

RSIK: Kr. 40.000

Hwarang Taekwondo Klub Rødovre: Kr. 40.000

Islev Taekwondo Klub: Kr. 25.000

