Ny hæder kom helt uventet

Marketingdirektør Charlotte Andersen, billedet, har god grund til at være stolt. Med de to priser fra London Fashion Film Festival har Rødovre Centrum alene i år vundet fem priser for deres marketing. Tidligere på året vandt centeret tre priser, da brancheorganisation for shoppingcentre, ICSC, uddelte priser i Wien. Foto: Arkiv

Flere priser til centeret Rødovre Centrum fortsætter med at hive priser i land for deres marketingkampagner. Senest ved London Fashion Film Festival, hvor det blev til to af slagsen.

Af Christian Valsted

Centeret vandt for reklamefilmen ’A Fashion Fairy tale’ i kategorierne ’Best Accessory Design’ og ’Best Make up and Hair Style’.

Det er efterhånden blevet en vane, at Rødovre Centrum hvert år vinder en eller anden form for pris, men det er heldigvis ikke blevet en selvfølge.

For marketingdirektør i Centerforeningen, Charlotte Andersen, blev nemlig mildest talt chokeret, da hun fra sin plads i Regent Street Cinema i London, hørte Rødovre Centrums navn blive udråbt som vinder, ikke bare én, men hele to gange under London Fashion Film Festival i sidste uge.

”Jeg kunne slet ikke fatte det. Jeg tænkte ’Gud, sagde de ikke lige vores navn’. Jeg var helt forvirret, for jeg var slet ikke klar over, at vi var nomineret,” siger Charlotte Andersen, der til sin store glæde, og ikke mindst overraskelse, derfor måtte to gange på scenen for at hente priser for centerets reklamefilm ’A Fashion Fairy tale’.

Centerforeningen havde på forhånd indsendt reklamefilmen til konkurrencen, men Charlotte Andersen troede slet ikke, at filmen ville vinde i så stort og fint et selskab.

”Jeg fik senere at vide, at vores film ville blive vist sammen med 50 andre reklamefilm, så jeg rejste faktisk kun til London for at blive inspireret af de mange nye film. Jeg var ikke klar over, at vores film samtidig var nomineret til to priser,” siger hun inden hun tilføjer:

”Jeg rejste med en let håndbagage og kom hjem med to fine priser i glas. Det er helt overvældende og jeg er virkelig stolt af, at fagfolk også mener, at vi har lavet en god reklamefilm,” siger Charlotte Andersen.

Nyt og gammelt

I 2016 fejrede Rødovre Centrum 50-års jubilæum og reklamefilmen blev produceret i anledning af jubilæet.

”Filmen blev produceret i forbindelse med en unik installation og udstilling af kreationer fra den kendte designer Pauli Tvillings hånd. I filmen viser vi et kreativt miks mellem moderne tøj fra Rødovre Centrums butikker og historiske stykker tøj, som er over 100 år gamle. Vi er enormt stole af den anerkendelse vi nu har fået,” siger Charlotte Andersen.

