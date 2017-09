Bogren: “I dag er jeg tilfreds”

Morten Andreasen fejede 400 kamps jubilæum, en scoring og en sejr. Foto: Ian Nielsen / arkiv

ishockey Det var naturligvis en glad Mighty Bulls træner, som glædede sig over markant bedre disciplin fra tropperne. Målmand Jon Lee-Olsen holdt nullet for anden gang i træk mod Odense, og har allerede holdt nullet tre gange i denne sæson. ”Det er helt vildt,” siger keeperen, som også blev hyldet af ’Sumpen’.

Af Peter Fugl Jensen

Der var masser af smil, kvikke kommentarer og grin i spillergangen foran Rødovres omklædningsrum, hvor man nærmest kunne mærke forløsningen over sæsonens første sejr emmede i luften.

Træner Magnus Bogren, som allerede er overraskende god til dansk, var også et stort smil.

Annonce

”Selvfølgelig er jeg tilfreds i dag,” siger han og uddyber:

”Jeg synes, det er stærkt, vi kommer tilbage fra to kampe, hvor vi har lukket for mange mål ind, og så spiller en stabil defensiv. Offensivt scorer vi to mål, og vi burde faktisk have scoret flere mål, for det havde vi chancer til, så ja… jeg er meget tilfreds.”

Bogren fortsætter:

”Det er godt kun at have 14 skud på vores mål, og at holde Odense nede på fire skud i 3. periode. Jon gør det rigtig godt i målet, det er ikke dét, men vi holder Odense på ydersiden og han får god hjælp foran mål. På den måde spiller vi dem rigtig godt.”

”Når det gælder udvisninger, som vi også har taget for mange af, er det også godt, for man kan ikke undgå udvisninger og kan man holde sig til maksimalt tre, er der gode chancer for at vinde en kamp.”

I har holdt nullet to gange mod Odense, en i en træningskamp og så i aften. Har I det ekstra godt mod Odense?

”Det er altid skønt, man har taget på et hold, men det er ishockey og næste kamp vi møder Odense, kan det være helt anderledes, så jeg vil ikke sige, vi har det specielt godt mod dem.”

4. kæden, i dag med Frederik Skovby, Jonas Sass og den 17-årige Rasmus Simonsen, fik mere spilletid sammenlignet med de første tre kampe.

”De gjorde det godt, og Sass løftede kæden på en fin måde. Kæden havde flere gode angreb, gjorde det godt og så har vi brug for at have gang i mange spillere, for det bliver en hård turnering på den lange bane. ”

”Men jeg er tryg ved at bruge dem, for i Rødovre har vi mange dygtige unge spillere, fordi de er veluddannede. Det er jo også derfor, RSIK er så fremgangsrige,” mener Bogren.

Rødovres 2. målmand Jon Lee-Olsen spillede sig endnu tættere på 1. valget Steffan Ridderwall, som er skadet. Lee-Olsen holdt nullet, hvilket han også gjorde i en træningskamp mod Odense i august.

”Jeg har aldrig prøvet før, at holde nullet to gange i træk mod det samme hold. Jeg har holdt nullet to gange i træningskampene, som jeg synes, var meget. At jeg nu har holdt nullet tre gange, det er helt vildt,” siger en storsmilende Lee-Olsen, som kun havde 14 skud mod sig.

”Jeg synes ikke, det var en nem kamp, men det er klart, at forsvaret gjorde det godt, for jeg kunne se pucken hele vejen de fleste gange, og det gør det nemmere som målmand. Og det er flot af forsvaret, der kun kom 14 skud på mig.”

”Inden kampen har vi talt meget om defensiven, det er helt klart, efter vi har lukket så mange mål ind. Men i dag gav alle alt, hvad de kunne og alle er virkelig glade for den første sejr,” siger Lee-Olsen, som ikke forventer at stå på fredag i SønderjyskE.

”Jeg ved ikke, hvem der står på fredag, det er op til træneren og Ridderwall er begyndt at træne igen. Men jeg glæder mig til at komme over til min tidligere hjemmebane, for det er så fedt at spille i SønderjyskE, der har så mange tilskuere. Men det er også en svær udebane, men jeg glæder mig,” slutter Jon Lee-Olsen.

kommentarer