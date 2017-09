Lee-Olsen holdt nullet

Magnus Bogren fik sit ønske opfyldt om mere disciplin. Foto: Ian Nielsen/arkiv

Ishockey Mighty Bulls spillerne havde lyttet intenst til deres træner, Magnus Bogren, og spillede med stor disciplin i samtlige 60 minutter.

Af Flemming Haag

Inden kampstart, fik Morten Andreasen overrakt blomster for sin kamp nummer 400 for Rødovre Mighty Bulls.

Jævnbyrdig første periode.

Odense lagde bedst ud, og lagde et tryk mod hjemmeholdets mål, med et forsøg på målrammen som den mest nærgående afslutning. RMB kom bedre med, og havde mod slutningen af perioden flere gode forsøg tættest på var Patrick Rasmussen, men sendte pucken forbi mål, selvom han havde overspillet gæsternes keeper Robin Rahm.

Generelt var det en første periode, som spillemæssigt var på det jævne.

Fortjent føring, efter god anden periode.

Hjemmeholdet havde mere fart på skøjterne fra starten af anden periode. Den 17-årige Rasmus Simonsen lagde en præcis pasning til Frederik Skovby, hvis forsøg gik tæt forbi mål. Umiddelbart efter, havde Frederik Skovby en kvalificeret pasning til Jonas Sass, og hans afslutning gik også tæt forbi mål.

Knapt midtvejs i perioden, kom hjemmeholdet fortjent foran efter overvægt i spil og chancer, på mål af Morten Andreasen, som blev assisteret af Rasmus Asperup og Jannik Karvinen.

Umiddelbart efter scoringen fik RMB endnu en stor mulighed, da Jonas Sass havde et nærgående forsøg, og kort før periodepausen, fik Philip Schultz en uventet mulighed, da han opfangede en tværpasning, men afslutningen sad i Robin Rahms handske.

Odense kom godt ud til tredje periode, og havde flere gode muligheder, men Jon Lee-Olsen i Rødovres mål fik afværget i stor stil.

Midt i perioden fik gæsterne en dobbelt udvisning, da Henrik Nielsens med sin stok, ramte Connor Hardowa i ansigtet.

RMB bragte sig foran 2-0 i overtalsspil, da Nicklas Carlsen styrede Kevin Montgomerys slagskud i mål.

Odense forsøgte sig til sidst for at komme tilbage i kampen, men det var en flok tamme Bulldogs fra fyn, som aldrig fik lagt et ordentligt tryk på hjemmeholdets defensiv.

Med 38 sekunder tilbage tog Odense time-out, tog deres målmand ud til fordel for en markspiller, men uden at kunne spille sig frem til afslutninger.

