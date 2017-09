Fart og fællesskab på knallertbanen

Der er fart over feltet på 'Knallertbanen' på Vestvolden, hvor Vestvoldens Ungdomsklub holder til. Foto: Arkiv

Motorcross Der findes et sted på Vestvolden, hvor unge med hang til fart og kubik kan få pumpet adrenalin ud i blodet. ’Knallertbanen’ hedder den i folkemunde, men helt officielt hedder tilbuddet Vestvoldens Ungdomsklub. "Der er også plads til dig,” forsikrer klubleder Henning Hansen.

Af Christian Valsted

I 44 år har lokale børn og unge haft mulighed for at dreje gashåndtaget helt i bund på Vestvolden. Gennem tiden har klubben heddet alt fra UMVR (Ungdommens Motorbane og Værksteder i Rødovre), RKK (Rødovre Kommunes Knallertbane) og Rødovre knallertbane.

I dag er navnet Vestvoldens Ungdomsklub, men på trods af diverse navneskift er DNA’et og formålet det samme som i 1973, hvor Rødovre Kommune startede klubben op.

”I tidernes morgen startede vi op på Absalon Camping, fordi vi ville fritage Volden for at alle drenge, der lå og kørte på deres borede knallerter,” siger klubleder Henning Hansen, der har været med lige fra starten. Først som kører og senere som leder.

Han har selv benzin i blodet og står i dag i spidsen for det kommunale aktivitetstilbud til børn og unge mellem 12 og 18 år.

”Det er sport, men også en fritidsaktivitet for unge, der har lidt ild i røven,” siger Henning Hansen om klubben, der i dag har bane, værksted og klubhus på Vestvolden tæt på Motorring 3.

Kræver stor disciplin

I Vestvoldens Ungdomsklub bliver der kørt motorcross, og i skrivende stund har klubben 69 medlemmer, der deler samme passion for benzin og fart. Der er dog plads til flere og du behøver ikke selv at medbringe hverken hjelm eller kværn, hvis du har lyst til at kigge forbi.

”Vi har udstyret og når man kommer ned til os, får man til at starte med sin helt egen motorcross, som ingen andre kører på. Hvis man bliver bidt af sporten, og har lyst til at fortsætte, kan man løbende købe udstyr selv. Det handler jo også lidt om mode. Hvis man vil se godt ud, så skal man købe sit eget udstyr. Vores er nok ikke lige det sidste nye” fortæller Henning Hansen.

Fra mandag til fredag er ’Knallertbanen’ åben. Det samme er værkstedet og det er faktisk her, at medlememrne får de fleste af timerne til at gå.

”Det kræver faktisk stor disciplin at køre motorcross. Hvis man har kørt rundt på banen i én time, er der også én times rengøring. Kæden skal renses, det samme skal luftfilteret, så der bliver også brugt meget tid på værkstedet, men det er her de gode snakke og fællesskabet har det bedst,” siger Henning, inden han fortsætter:

”Det er også på værkstedet at jeg kan høre, hvordan det går med de unge. Nogen gange er der noget der trykker dem og så er jeg der for dem, så godt som jeg nu kan,” siger Henning, der har været en del af klubben i 36 år.

Annonce

Fart for alle

Der er både piger og drenge, der trækker i køredragten og slår visiret ned.

”Vi har mange forskellige medlemmer. Nogle har en diagnose, andre har ikke, men hos os gør det ingen forskel. Her er der plads til forskellighed,” understreger Henning Hansen, inden han fortæller, at de unge også har vidt forskellige ambitionsniveau.

”For nogle er det ren og skær hygge og kammeratskab. For andre er det mere konkurrencepræget. Vi har lige i weekenden været til Danmarksmesterskaberne og her blev en af vores piger nummer fire i sin klasse,” siger Henning.

Hvis du har lyst til at prøve kræfter med en motorcross er der mulighed for prøvetimer i klubben åbningstid, som kan ses i faktakassen.

kommentarer