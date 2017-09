Handicappede under én paraply

Tom Olsen håber, at flere unge handicappede vil hjælpe DH med de mange nye problemstillinger. Foto: Ian Nielsen

BRUG FOR NYE KRÆFTER Når det regner på præsten, drypper det på degnen, plejer man at sige. I Danske Handicaporganisationer holder man paraplyen over de mange små foreninger, så de kun får våde tæer, når de har lyst til det.

Af André Bentsen

At være paraplyorganisation i Rødovre kræver lidt af hvert. På den ene side skal man skærme de foreninger man inkluderer i sit fællesskab, og på den anden side skal man give dem plads og løfte dem frem.

“Dialog og rådgivning er nøgleord,” siger formanden for Danske Handicaporganisationer i Rødovre, Tom Olsen.

Han er talsmand for ikke mindre end 33 lokale handicaporganisationer, og det kræver et vist overblik at tale alle sags på én gang.

“Vi varetager alle handicappedes interesser og stiller altid op alle steder, hvor vi kan få indflydelse. Kommunen bruger os som høringspartner, og efter en svær start, har vi i dag et rigtig godt samarbejde med forvaltningen, som tager os med på råd, når der skal tages beslutninger,” fortæller han.

Alle skal være under samme paraply

I DHs bestyrelse kan alle medlemsorganisationerne have en repræsentant med, men det er kun de ti mest aktive foreninger, der gør brug af muligheden. Måske fordi, DH helt af sig selv tænker i alle slags handicap og ikke kun varetager en enkelt type problemstillinger.

“Da jeg startede herude, var der ingen handicapvenlige boliger. Det har vi idag. Vi har også fået meget bedre tilgængelighed og hjulpet med manges pension, som er noget af det vigtigste for vores medlemmer. Heldigvis lytter kommunen til os nu på grund af det gode samarbejde vi har fået,” forklarer Tom Olsen.

Annonce

Rådgiver kommunen

Han fortæller, at DH ligesom mange andre foreninger gerne vil have flere yngre medlemmer.

“De tænker på en anden måde end os, og kan bedre hjælpe os med at hjælpe de mange unge handicappede. Især dem, der nu skal inkluderes i skolen. Der hører vi selvfølgelig lidt fra forældrene engang imellem, men ikke så meget, som vi gerne ville, hvis vi skal være klædt ordentligt på, når vi skal rådgive kommunen og skolen,” siger Tom Olsen.

Rådets to næste fokusområder bliver overgangen fra barn til voksen med de problematikker, der følger ekstra meget med, når man er handicappet.

“Og så vil vi gerne arbejde for, at alle får et helbredstjek, da mange handicappede slæber rundt på ting, de ikke magter at gøre noget ved,” siger Tom Olsen og tilføjer:

“DH redder faktisk liv. Vi er sat i Verden for, at handicappede skal have et liv så tæt på det normale som muligt, og det vil vi blive ved med.”

kommentarer