Vores liv som slavehandlere

I år er det 100 år siden, at Danmark solgte de dansk-vestindiske øer til USA. Nyt foredrag tager dig med bag lænkerne.

Af André Bentsen

Danmarks rolle som slavenation er et ubeskrevet blad for mange. Nu markerer Rødovre Bibliotek den blakkede historie med et foredrag af journalist og forfatter Mich Vraa onsdag d. 27. september kl. 19-21.

Mich Vraa har skrevet de anmelderroste romaner ’Haabet’ og ’Peters kærlighed’, som begge omhandler Danmarks rolle som slavenation.

I arbejdet med bøgerne måtte Mich Vraa ustandselig frasortere de værste rædsler, når han læste sig gennem beretningerne fra de danske slaveøer. Han blev klar over, at den fremherskende tanke – at Danmark var en slags særlig human slavenation – ingen bund har i virkeligheden. Danmark var en umenneskelig og brutal koloniherre, hvis adel og fremtrædende borgere kun interesserede sig for profit.

“Mich Vraas grundige research har udmundet sig i to fantastiske romaner, som ikke kun er guf for historisk interesserede læsere, men også er rasende godt romanstof i sig selv. Om man har læst begge bøger eller blot kunne tænke sig at blive klogere på Danmarks rolle i slaveriet, vil man helt sikkert få en udbytterig aften,” lover Line Horn Andersen fra Rødovre Bibliotek.

