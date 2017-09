Bjerg af skrald skal give indsigt

Bodil Fosgaards kamp for et renere Rødovre fortsætter. I sidste uge udstillede hun meget af det affald hun har indsamlet midt i byen. Foto: Red.

affald Bodil Fosgaard fortsætter ufortrødent sin kamp for et renere Rødovre. I sidste uge udstillede hun sine mange fund lige ved rådhuset. ”Det er visuelt og kan forhåbentlig være med til at sætte nogle tanker i gang,” siger hun.

Af Christian Valsted

I firkantede blomsterkasser kæmper mørkegrønne vinflasker, en ramponeret orange trafikkegle og en hulens masse metalskrot om den trange plads.

I hver kasse er der et skilt der viser, hvor affaldet er fundet. ’Fortvej’, ’Roskildevej’ og ’Tårnvej’ står der på kasserne.

”Og det du ser her, er ingenting. Det er kun et lille udpluk af det affald vi har samlet ind. Jeg kunne fylde hele græsplænen med alt det affald vi har fundet,” fortæller Bodil Fosgaard.

Bodil er kvinden bag initiativet ’Projekt Ren By Rødovre’, der i alt sin enkelthed går ud på at turde gøre noget nyt for naturen og for Rødovre som by.

”Og så kan det forhåbentlig være med til at inspirere andre. Meningen er ikke, at jeg rende rundt og samle alt affald op i Rødovre. Jeg vil gerne skabe forandring og en adfærdsændring hos borgerne,” siger Bodil, der siden foråret flere gange om ugen har bevæget sig rundt i Rødovre med en affaldspose og masser af gåpåmod.

Siden har flere tilsluttet sig projektet, og i sidste uge var en del af gruppens indsamlede affald så til frit skue for alle, der kiggede forbi græsarealet på Rødovre Parkvej ved bib- lioteket.

Ikke for meget

Den lokale happening kunne ses hele sidste uge, og Bodil Fosgaard mener ikke at hun har taget projektet for langt ved at udstille det henkastede affald og mange cigaretskodder i det offentlige rum.

”Nej, tværtimod. En visuel udstilling sætter tankerne i gang og håbet er, at det flytter ved folks holdning til affald, når de sådan får syn for sagen,” siger Bodil, inden hun fortæller at mange nysgerrige borgere lagde vejen forbi udstillingen.

”Der kom en dame helt fra Lolland for at se udstillingen og generelt er det blevet til mange gode samtaler om affald og vores projekt,” siger hun.

Du kan læse mere og selv blive en del af ‘Projekt Ren By Rødovre’ ved at finde gruppen på Facebook.

