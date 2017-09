Bittersød komedie i Viften

Susanne Heinrich og Peter Schrøder er gift privat, og i Viften spiller de overfor hinanden i komedien 'Hvem spiller ud'. Foto: Presse

teater I 1977 modtog stykket en pulitzerpris for bedste teaterstykke. På tirsdag kan selvsamme komedie opleves i en dansk udgave med Peter Schrøder og Susanne Heinrich i hovedrollerne.

Af Christian Valsted

Da forfatter D. L. Coburn havde læst anmeldelserne af sit stykke, forstod han ikke et ord af dem. Han mente selv, at han havde skrevet en tragedie, men anmelderne kaldte stykket ’Gin Game’ (Hvem spiller ud, på dansk, red) for en komedie.

Stykket handler om alvorlige ting som alderdom, ensomhed, forfængelighed, fortrængninger og spildte muligheder, men premierepublikummet havde valgt at fokusere på, at alvorlige emner kan behandles humoristisk – uden at alvoren dermed går tabt.

Året efter vandt stykket Amerikas prestigefyldte Pulitzerpris for bedste teaterstykke, og her 40 år senere kan den bittersøde komedie opleves i en dansk udgave i Kulturhuset Viften. Det er Rødovre Teaterforening der præsenterer forestillingen, og det er Vendsyssel Teater der står bag forestillingen ’Hvem spiller ud’.

Gin Rommy

Ægteparret Susanne Heinrich og Peter Schrøder spiller overfor hinanden i rollerne som Sophia Dupont og Martin Winter. Sophia Dupont og Martin Winter – to aldrende mennesker som begge bor på plejehjem, fatter sympati for hinanden. Ingen af dem synes at have andre venner, og de nyder hinandens selskab. Martin tilbyder at lære Sophia at spille Gin Rummy, og de begynder at spille en stribe spil, som Sophia altid vinder. Alt i mens de spiller kort, udveksler de tanker om deres fortid og deres familier. Denne harmløse adspredelse udvikler sig dog efterhånden til et både komisk og grotesk drama, for under det tilsyneladende banale kortspil, gemmer sig nemlig betydelige fortrængninger. Hun sminker sin fortid, og han beretter om sine tidligere forretningsmetoder og afslører et næsten ukontrollabelt temperament. Affødt af voldsomme skænderier dukker deres sande personlighed op til overfladen.

Forestillingen kan ses i Viften tirsdag den 26. september klokken 19.30.

