Indebrændt komiker tænder Kulturhuset

Martin Nørgaard går på scenen i Viften på fredag. Foto: Andreas Martin

komik Martin Nørgaard er kendt for sit satireprogram Nørgaards Netfix på TV2 Zulu. I morgen står han på scenen i Viften med sit første one man show.

Af Christian Valsted

Efter flere års tilløb er spasmageren Martin Nørgaard endelig klar til at gå comedy-planken helt ud. Komikeren er aktuel med sit første one man show og på næste fredag kigger Martin Nørgaard forbi Rødovre og Kulturhuset Viften.

Du har måske set Martin Nørgaard i satireprogrammet Nørgaards Netfix på TV2 Zulu, der med stor succes har rullet over skærmen i flere sæsoner. Foruden det populære satireprogram har komikeren også gjort sig positiv bemærket i comedy-kredse. Han blev således nr. 3. til DM i stand-up i 2010, blev nomineret til Talentprisen ved Zulu Comedy Galla i 2013 og fik selvsamme pris tildelt året efter.

Nu er han så klar med sit første one man show, der handler om alt det, der er galt med Verden, i henhold til Martin Nørgaard. Eller er det rettere et show om alt dét, der er galt med Martin Nørgaard?

Showet kan ses i Viften fredag den 22. september.

